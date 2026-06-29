Uppdragsledare för multidisciplinära infrastrukturprojekt
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2026-06-29
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Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi "The Partner for Sustainable Change" och söker nu dig som vill vara med på denna resa och bidra till en mer hållbar framtid.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och fortsätter att investera i vår framtida utveckling. För att möta en växande efterfrågan och våra höga ambitioner stärker vi nu vårt team med fler Uppdragsledare inom väg-, gata- och markprojektering. Inom Roads & Highways arbetar vi målmedvetet för att utveckla vårt erbjudande, ta oss an allt fler komplexa och multidisciplinära uppdrag samt skapa hållbara lösningar som gör verklig skillnad i samhället. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling och bli en del av en ambitiös och framåtblickande division med stark framtidstro.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i en värld i stort behov av förändring, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas vidare inom ditt expertisområde? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi välkomnar dig till en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara samhällen står i fokus. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor med lång erfarenhet och bred kompetens inom många teknikområden i en kultur som präglas av kunskapsdelning, utveckling och starkt engagemang.
Du har minst fem (5) års erfarenhet av uppdragsledning, ett intresse för att leda och inspirera andra samt en vilja att utvecklas vidare tillsammans med vårt kunniga team inom väg-, gata- och markprojektering i Sverige. Klicka på "Sök nu" så fortsätter vi dialogen!
Om rollen
Du kommer att tillhöra din lokala enhet som i sin tur ingår i divisionen Roads & Highways. Som Uppdragsledare kommer du att leda både singel- och multidisciplinära uppdrag av varierande storlek. Vi arbetar främst i projekt med statliga, kommunala och privata kunder.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och dina sociala förmågor. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs med att skapa engagemang i projektteam. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projekt inom väg-, gata- och markprojektering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppdragsleda väg-, gata- och markprojekt i både större och mindre uppdrag
Samordna arbetet med upprättande av AMA-beskrivningar
Ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag
Bidra till den kontinuerliga utvecklingen av enhetens arbetssätt och digitala lösningar
Samverka med kollegor och specialister både nationellt och internationellt
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du
Tänker nytt och vill utmana både dig själv, kunder och branschen
Har eftergymnasial utbildning med anknytning till bygg och anläggning
Har erfarenhet från bygg-, väg- eller anläggningsbranschen
Har ett starkt engagemang för hållbarhet och hållbar samhällsutveckling
Är nyfiken på digitalisering och hur ny teknik kan skapa värde för våra kunder
Är affärsmässig och har en naturlig förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer
Har förmåga att samarbeta över gränser – både mellan teknikområden och internationellt
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i andra språk, exempelvis tyska, är meriterande.
Har förmåga att arbeta i internationella och multidisciplinära miljöer
Hos Ramboll får du möjlighet att arbeta i några av samhällets mest spännande infrastrukturprojekt tillsammans med kollegor som brinner för teknik, innovation och hållbar utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka både projekt och framtida arbetssätt.
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsulter. Vi har 30 kontor med totalt 1 800 experter som arbetar tvärvetenskapligt med både stora och små projekt. Globalt är vi 18 000 anställda i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder. Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport utvecklar vi bland annat urbana grönstrukturer för ett bättre stadsklimat och goda förutsättningar för gemenskap, hälsa och trygghet. Vi skapar också hållbara transportlösningar där ekonomisk tillväxt och långsiktiga samhällsvinster går hand i hand med människors behov av frihet och närhet.
Som The Partner for Sustainable Change hjälper vi våra kunder att förverkliga sina mål och navigera i övergången till en mer hållbar framtid.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in en ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock väga tyngre än ett perfekt CV. På Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå skickar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten – eller för en annan roll i vårt team.
Vi tar tacksamt emot ditt CV, eller några rader om dig själv som ett första steg, och ser fram emot att få veta mer om dig om du har den profil vi söker.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Junkersgatan 1 (visa karta
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582 16 LINKÖPING Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Linköping Jobbnummer
9983256