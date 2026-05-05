Uppdragsledare elkonstruktion
2026-05-05
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom elkonstruktion och automation och som nu vill ta nästa steg i karriären - kanske inom uppdragsledning? Du kommer att tillhöra vår sektion El & Automation. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med utmanande uppdrag i ett engagerat och härligt gäng!
Som Senior Elkonstruktör / Uppdragsledare kommer du att ansvara för elkonstruktion och uppdragsledning inom industrisektorn. Du arbetar med spännande projekt - stora som små - och får möjlighet att följa dem från idé till driftsatt anläggning. Våra kunder finns främst inom process-, pappers- och stålindustrin, men även inom energi och tillverkningsindustri.
I rollen kommer du att arbeta med elkonstruktion inom industrin, där du bland annat konstruerar apparatskåp, uppgraderar befintliga system och är med vid nybyggnationer av elsystem. Du får möjlighet att bidra med din tekniska kompetens inom både el och automation.
Utöver det praktiska arbetet kommer du även att ta ansvar för delprojekt, vilket innebär att du deltar i anbudsarbete, utformar tekniska lösningar, gör kalkyler och har kontakt med underleverantörer. Du samarbetar med andra teknikområden inom koncernen och har många kontaktytor - både internt och externt. Rollen ger också möjlighet att agera mentor och stötta mindre erfarna kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av elkonstruktion inom industriell verksamhet, gärna från process-, pappers- eller stålindustrin. Du har arbetat i projekt inom el och automation och har goda kunskaper i CAD-program som Comos, Eplan och/eller ElproCad. Din tekniska bakgrund kompletteras med en relevant högskoleutbildning.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och har B-körkort då resor förekommer i tjänsten. Som person är du nyfiken, ansvarstagande och prestigelös. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, gillar att samarbeta och har förmågan att driva projekt framåt - även när det blir utmanande.
Intervjuer och urval sker löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdag är 2026-05-31.
Frågor eller funderingar? Hör gärna av dig!
Mattias Walther, Sektionschef
• 46 10 505 01 44 mattias.walther@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
