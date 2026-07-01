Uppdragsledare: Automotive
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning av jobbet
Vi söker nu en uppdragsledare till ett spännande uppdrag inom fordonsutveckling. I rollen blir du en nyckelspelare i utvecklingen av framtidens fordon och ansvarar för att driva utvecklingen från tidig konceptfas hela vägen till serieproduktion.
Du ansvarar för att leda och koordinera utvecklingen av produkterna genom hela produktutvecklingsprocessen – från projektstart till produktionsinförande samt vid förändringar och förbättringar under pågående serieproduktion.
Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa intressenter där du leder tvärfunktionella team och säkerställer att projektets mål uppnås avseende:
Funktion och prestanda
Kvalitet
Tidplan
Teknisk lösning
KostnadKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och drivs av att omsätta tekniska utmaningar till framgångsrika lösningar. Du trivs i en samarbetsorienterad miljö och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och framdrift i tvärfunktionella team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Erfarenhet av produktutveckling inom fordonsindustrin
God erfarenhet av projektledning och koordinering av tvärfunktionella team
Förmåga att självständigt driva utvecklingsaktiviteter och fatta välgrundade beslut
Mycket god kommunikationsförmåga på engelska
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-10.
Kontaktperson för frågor:
Daniel Ordéus, Director and Head of Hardware R&Ddaniel.ordeus@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9986343