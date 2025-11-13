Uppdragsledare
2025-11-13
Till vår kund söker vi nu en Uppdragsledare
Bakgrund och uppdragsbeskrivning
Kundens nuvarande driftövervakningssystem SCADA/EMS ska bytas ut och projektet har som mål att implementera ett nytt system
Roll och ansvar
Rollen innebär primärt att ansvara för ett av kundens viktigaste projekt. Här ansvarar du för projektets planering, framdrift, samt rapportering enligt den omfattning och uppgifter som delegeras av styrgruppen och programledaren.
Rollen arbetar främst inom ett projekt som omfattar operativ drift samt andra verksamhetsnära aktiviteter. Projektet innefattar även etablering av en IT-lösning med omfattande verksamhetstester samt driftsättning av plattformen med verksamhetens användare.
Rollen kan även få ansvar att stödja andra projekt inom det program och/eller andra initiativ inom den verksamhet som projektet tillhör, t.ex. hjälpa till med utredningar, riskhantering, koordinering, förändringsarbete och förvaltningsarbete, kontinuitetsplanering, mm.
Arbetet innefattar:
Uppdragsledning/delprojektledning
Aktivitetsledare för projektets olika delar och leverabler, t.ex EMS-funktioner, design, konfiguration, test, driftsättning, förvaltningsetablering, utbildning, mm.
Samverkan och stöd till omkringliggande initiativ, t.ex. programmets förändringsprojekt, linjens förvaltningsetablering, andra berörda initiativ på kunden, Nordiska TSO:er, etc.
Ansvar för uppdragsledning inom området EMS i ett pågående verksamhetsprojekt, med fokus att införa ett nytt SCADA/EMS-system
Ansvar att bidra med domänkunskap inom SCADA/EMS, t.ex. EMS-funktionalitet, underhållsfrågor, test och acceptansförfarande i införandeprojekt, mm.
Leverera resultat, följa upp, samt rapportera till projektledare samt berörda intressenter.
Ge stöd och expertkunskap till andra initiativ inom programmet och linjeorganisationen
Obligatoriska krav
Ha minst teknisk högskoleexamen eller motsvarande förvärvad erfarenhet.
Ha minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av tekniska stödsystem (IT/OT) för en europeisk TSO eller DSO.
Ha dokumenterad arbetslivserfarenhet i minst 5 år som ledare inom elnätsdrift (projektledare, delprojektledare eller teamledare) i projekt för SCADA/EMS/DMS-system.
Ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av, inom de senaste 5 åren, som projektledare i IT-uppdrag på myndighet och/eller statligt ägt bolag med höga krav på IT- och informationssäkerhet.
Ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Ha arbetslivserfarenhet som projekt- eller delprojektledare i minst ett uppdrag de senaste 5 åren gällande EMS-funktionalitet vid byte eller förnyelse av SCADA/EMS-system för en europeisk TSO eller DSO.
Ha arbetslivserfarenhet i minst ett uppdrag de senaste 5 åren gällande kravställning för upphandling samt utvärdering av kravuppfylland för byte eller förnyelse av nytt SCADA/EMS-system.
Ha minst 2 år arbetslivserfarenhet av PPS projektstyrningsmodell.
