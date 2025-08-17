Uppdragsledare
2025-08-17
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en uppdragsledare till utbildningsteamet som kan driva och koordinera arbetet med utveckling och förbättring av utbildningsmaterial. Materialet består främst av digitala arbetsböcker med övningar i en träningsmiljö med träningspatienter. I uppdraget ingår även att ta fram anvisningar för olika systemaktiviteter samt övningar i form av teamcase, där grupper kan träna tillsammans i domänen.
Ett omfattande digitaliseringsprojekt pågår för att införa ett nytt vårdsystem som ersätter befintliga applikationer. Arbetet med utbildningsmaterialet har redan kommit långt, men nu behövs en uppdragsledare som tar ansvar för det fortsatta arbetet, säkerställer kvalitet och identifierar förbättringsmöjligheter. Rollen innebär också att planera och driva igenom nödvändiga åtgärder samt bidra till analysen av hur förändringar i systemet påverkar utbildningsinsatserna. Uppdragsledaren blir en del av delprojektet Utbildning och rapporterar till dess projektledare.
Ansvarsområden
Identifiera och driva förbättringsåtgärder för befintligt utbildningsmaterial.
Dokumentera och kommunicera metodik och processer för framtagning av material.
Planera och leda arbetet med att utveckla och förädla utbildningsinnehåll.
Analysera hur systemförändringar påverkar utbildningsmaterial och genomföra nödvändiga anpassningar.Publiceringsdatum2025-08-17Kvalifikationer
Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial för systemlösningar.
Pedagogisk kompetens och erfarenhet av att arbeta med lärande i digitala miljöer.
Kunskap om testdomäner och arbete med testpatienter.
Van vid att arbeta i större projekt och koordinera flera intressenter.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande med erfarenhet av systemet Millennium eller annan förståelse för vårdsystem och arbetsflöden.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad. Du ser möjligheter även i komplexa situationer och har en kommunikativ och samarbetsinriktad framtoning. Rollen kräver förmåga att bygga relationer, driva arbetet framåt och trivas i en miljö där förändringar sker löpande.
Vi söker dig som är självgående, har ett starkt driv och gillar att kombinera struktur med flexibilitet i en föränderlig kontext.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: yahyo.said@rasulson.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559322-0733)
222 22 LUND Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
9461724