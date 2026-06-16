Uppdragsledande och Teknikansvarig Mätningsingenjör
Qflow Group AB / Teknikjobb / Göteborg Visa alla teknikjobb i Göteborg
2026-06-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qflow Group AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens mätningsteknik och samtidigt bidra till att bygga upp vår verksamhet i Västsverige?
Vi söker nu en erfaren och drivande mätningsingenjör som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Hos oss får du möjlighet att kombinera tekniskt specialistkunnande med uppdragsledning, kundansvar och samordning.
För rätt person kan det finnas möjligheter att på sikt ta en roll som biträdande regionchef och bli en viktig del av vår regionala utveckling.
Vi erbjuder en självständig och utvecklande roll där du får stort inflytande över både projekt, arbetssätt och verksamhetens fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som Uppdragsledande och Teknikansvarig Mätningsingenjör kommer du att ha en central roll i våra uppdrag inom infrastruktursektorn. Du ansvarar för planering, genomförande och kvalitetssäkring av mätuppdrag samt fungerar som tekniskt stöd till både kunder och kollegor.
Du kommer bland annat att:
Leda och samordna mätningsuppdrag från start till mål
Ansvara för tekniska lösningar och kvalitetssäkring inom mätning
Samordna, leda och stötta mätlag i produktion
Vara kundens kontaktperson i tekniska frågor
Säkerställa att uppdrag genomförs enligt gällande krav, regelverk och branschstandarder
Delta i utvecklingen av regionens verksamhet och kompetens
Bidra till affärsutveckling och kundrelationer
Rollen innebär stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mätningsteknik och som trivs i en ledande roll där du får kombinera teknik, människor och affärer.
Du är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att fatta beslut och tycker om att skapa struktur och driva projekt framåt. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och lösningsorienterad.Kravprofil för detta jobb
Trafikverkets behörighet 1
Minst 5–8 års erfarenhet som mätningsingenjör, gärna med bakgrund inom järnvägsproduktion
Rutinerad uppdragsledare med erfarenhet av att leda mätlag och mätuppdrag
Erfarenhet av geodetiska mätningar och kvalitetssäkring
God kunskap inom moderna mätsystem och arbetsmetoder
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Kunskap om stomnät
Kunskap inom monitorering
God kännedom om AMA och MER
Erfarenhet av att bygga och utveckla team eller verksamheterOm företaget
Vi erbjuder konsulttjänster inom mätningsteknik och beställarstöd till aktörer i alla storlekar av bygg- och anläggningsprojekt samt uppbyggnad och underhåll av geodetisk infrastruktur. Vår samlade kunskap, erfarenhet och kapacitet inom mätningsteknik och beställarstöd skapar värde för kunden och gör varje projekt framgångsrikt. Detta kallar vi Geomanagement.
Efter 30 år som mätspecialister anlitas våra konsulter idag i alla delar av byggprocessen som stöd till projektörer, entreprenörer och byggherrar. Våra ambitioner är att vara en pålitlig, vänlig och stabil samarbetspartner med hög kompetens och tekniskt kunnande som alltid levererar rätt produkt i rätt tid.
Vi strävar efter att vara en hållbar arbetsplats där människor trivs, utvecklas och tar ansvar. Hos oss får du kompetenta kollegor, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamhetens framtid.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Stort mandat och möjlighet att påverka
Kompetenta och engagerade kollegor
Spännande projekt inom bygg, anläggning och infrastruktur
Goda utvecklingsmöjligheter, både tekniskt och ledarskapsmässigt
En företagskultur som präglas av samarbete, frihet under ansvar och arbetsglädje
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team. Här får du möjlighet att kombinera teknisk spetskompetens med ledarskap och affärsutveckling – samtidigt som du bidrar till att forma framtidens mätningsteknik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837), http://www.qflow.se
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scior Geomanagement AB Jobbnummer
9966895