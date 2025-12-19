Uppdragsledande Landskapsarkitekt / Landskapsingenjör
2025-12-19
Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang, helhetssyn och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till verklighet.
Är du en människa som kan skapa harmoni av gräs och betong? Som drivs av att skapa goda och hållbara utemiljöer i samarbete med sköna kollegor?
Vi vill komplettera vårt landskapsteam med ytterligare personer som drivs av att samordna och engagera en projektgrupp. Vi söker uppdragsledande landskapsarkitekt eller landskaps-/markingenjör för att kunna möta efterfrågan på alla roliga och utvecklande projekt.
Norconsults landskapsarkitekter har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. Vår landskapsavdelning består av 17 medarbetare.
Vi arbetar med konceptidéer, skisser, visualiseringar såväl som projektering från systemhandling till kompletta bygghandlingar. Vi värnar om naturbaserade lösningar, hantering av ekosystemtjänster, cirkulära materialval och robusta, driftvänliga miljöer och stöttar våra beställare genom dessa processer. I teknikområde Landskapsarkitektur är vi 65 personer placerade i hela Sverige.
Hos oss får du:
Arbeta med gestaltning och projektering av utemiljöer, allt ifrån små innergårdar och kyrkogårdar till stora offentliga miljöer som torg, skolor, vård, idrottsanläggningar och vägar.
Arbeta nära tillsammans med andra landskapsingenjörer och landskapsarkitekter, vi är alltid flera som jobbar tillsammans i uppdragen.
Arbeta nära andra konsultkategorier i tvärfackliga uppdrag såsom husarkitekter, planarkitekter, VA-ingenjörer, miljöingenjör, vägingenjörer m fl.
Till den här rollen söker vi dig som:
Är Landskapsarkitekt eller Landskaps-/Markingenjör
Har minst fem års erfarenhet
Är en självständig person som inte är rädd att ta egna initiativ.
Har goda kunskaper i AutoCAD och Revit och en god gestaltningsförmåga
Är social, lyhörd, engagerad och affärsmässig
Gillar att samarbeta
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande chefer:
Anna Thomsen | LinkedIn
Jessica Wahlfridsson | LinkedIn
Katrine Hermansson | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar. Du ansöker med CV och en motivationstext.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
