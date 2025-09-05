Uppdragskordinator till Vattenfall i Trollhättan!
2025-09-05
Vi söker nu en Uppdragskoordinator till Vattenfall i Trollhättan! Rollen innebär bland annat att samordna och kvalitetssäkra kontorsservicetjänster på flera kontor i Västsverige, med löpande kontakt med både interna kunder och externa leverantörer. Du hanterar ärenden, beställningar, fakturor och budgetuppföljning samt ansvarar för information till kunder och leverantörer. Utöver detta ingår även att driva flytt- och utvecklingsprojekt inom fastighets- och serviceområdet.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Samordna och kvalitetssäkra RE&FMs kontorsservicetjänster (lokalvård, kaffe, frukt, kontorsmaterial etc.) på ett antal Vattenfallkontor i Västsverige
• Kontinuerlig kontakt och avstämningar med interna kunder och externa leverantörer
• Löpande hantering av inkomna ärenden och felanmälningar
• Beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
• Informationsansvar gentemot kunder och leverantörer
• Projektledare för flytt- och utvecklingsprojekt inom FM området
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Uppdragskordinator är ett konsultuppdrag på deltid (20h/vecka) med start 2025-09-21 och beräknas pågå till och med 2026-01-31.
Krav för tjänsten:
• Arbetslivserfarenhet och kunskap inom området
• Arbetslivserfarenhet 3-5år inom området
• Arbetslivserfarenhet av att ha varit ansvarig för eget område
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt
• Mycket goda kunskaper i MS Office
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att ta ansvar och kan arbeta självständigt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2025-09-19.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
