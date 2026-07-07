Uppdragschef till Inkludera assistans i Malmö
Inkludera assistans i Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-07-07
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Om jobbet
Gör skillnad med oss på Inkludera assistans!
Vi växer och söker nu en engagerad och erfaren Uppdragschef som vill vara med och forma framtiden för personlig assistans. På Inkludera assistans erbjuder vi en dynamisk arbetsplats där ditt ledarskap och ditt engagemang för att skapa en bättre vardag för andra gör verklig skillnad.
Om rollen:
Som Uppdragschef har du det övergripande ansvaret för kundens assistans och arbetsmiljön för våra personliga assistenter. Du kommer att arbeta nära kunderna för att skapa individuella lösningar och säkerställa att deras behov möts på bästa sätt, allt i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Rekrytera personliga assistenter.
• Ansvara för assistenternas arbetsmiljö och arbetsplanering.
• Budgetansvar och hantering av assistansomkostnader.
• Planera och schemalägga arbetstider enligt kollektivavtal och arbetsmiljökrav.
• Marknadsföra Inkludera assistans och attrahera nya kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom personlig assistans eller liknande områden. Du är trygg i ditt ledarskap, proaktiv och har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Erfarenhet av branschen personlig assistans och LSS är starkt meriterande.
Vi erbjuder:
• En utvecklande och varierande roll i en organisation med starkt kundfokus.
• Möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.
• Stöd och utbildning för att växa i din roll.
• En arbetsplats som värdesätter hållbarhet.
Varför Inkludera assistans?
Vi på Inkludera assistans tror på att alla har rätt till en meningsfull vardag. Med stort fokus på kvalitet och personligt bemötande strävar vi efter att ge våra kunder den bästa möjliga assistansen, utifrån varje unika individs förutsättningar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa positiva förändringar varje dag.
Vill du vara med och forma framtidens personliga assistans? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
Ansök idag!
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgång.
Besök inkluderaassistans.se för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
• --Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: monica.malm@inkluderaassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9995935