Uppdragledare till vår kund i Lund
2025-08-14
Uppdragsbeskrivning
Vår kund söker nu en uppdragsledare till deras utbildningsteam för att driva och koordinera arbetet med utbildningsmaterialet. Utbildningsmaterialet består framför allt av digitala arbetsböcker som beskriver övningar i deras träningsdomän med träningspatienter. Inom projektet tar de också fram anvisningar som beskriver olika aktiviteter i systemet samt övningar i form av teamcase som team kan utföra i träningsdomänen i grupp.
De har kommit en bra bit på vägen med utbildningsmaterialet, men behöver nu en uppdragsledare som driver framtagningen av det utbildningsmaterial som återstår. Det ingår också i uppdraget att analysera hur utbildningsmaterialet kan förbättras ytterligare, planera för eventuella åtgärder samt driva igenom dessa. Du kommer att tillhöra delprojektet Utbildning och rapportera till dess projektledare.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Tillsammans med andra projektmedlemmar identifiera förbättringsåtgärder på befintligt utbildningsmaterial
Dokumentera och kommunicera metodik och processer för framtagning av utbildningsmaterial
Planera och driva arbetet med att ta fram/förädla utbildningsmaterial
Bidra till analysen av hur förändring/ny funktionalitet i systemet påverkar utbildningsmaterialet
Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial för systemlösningar
Erfarenhet av att arbeta med pedagogik
Erfarenhet av att arbeta med testdomäner och testpatienter
Erfarenhet av att arbeta i stora projekt och kunna koordinera mellan olika intressenter
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande med erfarenhet av att ha arbetat med systemet Millennium tidigare
För rollen krävs det också att du är strukturerad och arbetar proaktivt, är lösningsorienterad och ser möjligheter i komplexa situationer. Du kommer att samarbeta med både interna och externa intressenter och det är därför viktigt att du är lyhörd, kommunikativ och serviceinriktad samt har lätt att knyta kontakter och samarbeta med olika människor. Du måste trivas med att arbeta i en miljö med högt tempo där det ständigt sker förändringar.
Vi söker en uppdragsledare som har mycket driv, är lösningsorienterad, modig och självgående. Utöver det behöver du vara strukturerad, ha god kommunikationsförmåga och gilla en föränderlig miljö.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
