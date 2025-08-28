Uppdrag under däcksäsongen - Borlänge!
2025-08-28
Vi på Northern Skill söker nu flertalet Däckmontörer/skiftare, för uppdrag på plats ute hos våra kunder i Borlänge!
Planerad start för uppdraget är runt mitten på oktober och förväntas pågå 4-6 veckor
Som Däckmontör kommer du att ha följande ansvarsområden:
Däckmontage: Du kommer att ansvara för att demontera och montera däck på kundernas bilar ( Du kör in bilen i verkstaden )
Däckservice: Det kan förekomma däckreparationer
Kundservice: Ge våra kunder en högklassig service genom att svara på deras frågor och ta väl hand om dom
Säkerhet: Utföra ditt jobb efter arbetsplatsens säkerhetsrutiner
För att vara framgångsrik i rollen som Däckmontör är följande meriterande men inte ett krav:
Erfarenhet av däckmontage och service.
Kunskap om däcktyper, däckdimensioner och däckmönster.
Förmåga att använda däckmaskiner och balanseringsutrustning.
Ha ett vaket säkerhetstänk.
Utmärkt kundserviceförmåga.
Fysiskt stark och kapabel att lyfta och hantera däck och utrustning.
Ansvarstagande och noggrann i arbetsutförandet.
B-körkort är ett krav ( Manuell växel )
Arbetstider 07-16, Måndag till Fredag
Ta chansen och sök för ett jobb med mycket fart där du samtidigt får jobba fysiskt!
Har du inget flashigt CV så funkar det ändå men skriv då gärna lite kort om vem du är och vad du kan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Kontakt
Viktor Jäderberg viktor@northernskill.se 0725004842 Jobbnummer
9480026