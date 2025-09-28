Uppdrag till legitimerade sjuksköterskor
Bli en del av Sveriges mest engagerade vårdteam - oavsett om du är specialist eller allmänsjuksköterska
På Ideal Bemanning är vi övertygade om att bra vård börjar med människor som brinner för sitt arbete. Våra sjuksköterskor beskriver oss som en arbetsplats där man känner sig uppskattad, inspirerad och har friheten att göra sitt allra bästa för patienterna.
Varje dag skapar våra medarbetare värde för människor över hela Sverige. Tillsammans är vi ett nätverk av vårdproffs som stöttar varandra, delar erfarenheter och firar framgångar. Nu söker vi fler som vill vara en del av den här gemenskapen.
Som sjuksköterska hos Ideal Bemanning kommer du att:
Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL.
Göra medicinska bedömningar och behandlingsinsatser i nära dialog med patienter och anhöriga.
Delta i vårdplanering tillsammans med undersköterskor, arbetsterapeuter och läkare.
Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med individens behov i fokus.
Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande riktlinjer.
Vi erbjuder uppdrag som passar dig - oavsett inriktning:
För specialistsjuksköterskor: Uppdrag inom exempelvis intensivvård, psykiatri, akutsjukvård, distriktssköterska, barn och ungdom m.m.
För allmänsjuksköterskor: Varierade uppdrag inom både slutenvård och öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård.
Därför väljer sjuksköterskor oss:
Gemenskapen: Kollegor som stöttar, inspirerar och delar kunskap.
Flexibiliteten: Möjlighet att påverka när och var du arbetar.
Utvecklingen: Uppdrag som både utmanar och stärker din kompetens.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska - med eller utan specialistutbildning.
Har ett genuint engagemang för att hjälpa och stötta andra.
Är trygg i din roll och trivs både självständigt och i team.
Har god kommunikativ förmåga och ett empatiskt förhållningssätt.
Många av våra sjuksköterskor började med att tänka: "Jag kan ju alltid höra av mig och se hur det är". Nu är de en självklar del av vårt team - och flera har varit med oss i många år.
Vi går igenom ansökningar löpande. Nästa steg är enkelt:
Lämna din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv via mejl till info@idealbemanning.se
.
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
