Uppdrag: Byggledare / Delprojektledare Bygg
Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Plats: Stockholm
Start: 9 februari 2026
Slut: 9 februari 2027
Omfattning: Heltid (stor platsnärvaro krävs)
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Sista dag för ansökan: 26 januari 2026
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Byggledare / Delprojektledare - Bygg till ett omfattande investeringsprogram inom processindustri, bygg, infrastruktur och fastighet hos Stockholm Exergi. Uppdraget är placerat på kundens anläggningar i Stockholmsområdet (bl.a. kraft- och värmeverk).
Du kommer att ansvara för ett avgränsat byggdelprojekt inom ett större program och samordna byggdelen mot övriga teknikområden såsom process, el och automation.
Rollen
I rollen ansvarar du för att leda och samordna byggrelaterade delar av projektet med fokus på tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Du fungerar som länken mellan projektledning, entreprenörer, konsulter och beställare, och representerar beställaren på byggarbetsplatsen.
Arbetsuppgifter
Delprojekt- och byggledning
Leda och driva byggdelprojekt inom industri-, infra- och fastighetsmiljö
Ta fram tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag
Medverka i upphandling och utvärdering av entreprenörer i samråd med projektledning och inköp
Leda och följa upp byggentreprenader inom tilldelat område
Medverka i projektering samt granska bygghandlingar
Tid, kostnad och kvalitet
Upprätta och följa upp tidplaner
Följa upp kostnader, prognoser samt ÄTA-arbeten
Säkerställa kvalitet genom egenkontroller, besiktningar och uppföljning
Hantera avvikelser och föreslå korrigerande åtgärder
Samordning och kommunikation
Samordna entreprenörer, konsulter och interna intressenter
Leda och delta i byggmöten, samordningsmöten och arbetsplatsmöten
Säkerställa god dokumentation och informationsspridning
Vara beställarens representant på plats
Arbetsmiljö, miljö och säkerhet
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetskrav
Verka som BAS-P/BAS-U vid behov
Följa upp miljökrav, hållbarhetsmål och lagstiftning
Hantera riskanalyser och arbetsmiljöplaner
Överlämning och avslut
Medverka vid slut- och garantibesiktningar
Säkerställa att relationshandlingar samt drift- och underhållsdokumentation levereras
Stödja överlämning till förvaltning eller verksamhet
Kvalifikationer (obligatoriska)
Civilingenjör, högskoleingenjör, byggingenjör eller motsvarande
(alternativt YH-utbildning med relevant erfarenhet)
Flera års erfarenhet av byggledning eller projektledning inom bygg/anläggning
God kunskap om entreprenadformer AB, ABT och AMA
God kännedom om byggprocessen samt myndighetskrav
Kunskap om PBL, BBR och AML
God datorvana (t.ex. MS Project, Excel, Bluebeam, SharePoint)
B-körkort
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering enligt PMI
Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Beslutsför och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Övrigt
Uppdraget kräver hög platsnärvaro
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras
Ifylld kravmatris ska bifogas vid offert
Förlängningsoption kan tillkomma enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
(org.nr 559536-6120)
115 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677990