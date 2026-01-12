Uppdrag: Byggledare / Delprojektledare Bygg

Famma Konsultning AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-12


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Famma Konsultning AB i Stockholm

Plats: Stockholm
Start: 9 februari 2026
Slut: 9 februari 2027
Omfattning: Heltid (stor platsnärvaro krävs)
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Sista dag för ansökan: 26 januari 2026
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Byggledare / Delprojektledare - Bygg till ett omfattande investeringsprogram inom processindustri, bygg, infrastruktur och fastighet hos Stockholm Exergi. Uppdraget är placerat på kundens anläggningar i Stockholmsområdet (bl.a. kraft- och värmeverk).
Du kommer att ansvara för ett avgränsat byggdelprojekt inom ett större program och samordna byggdelen mot övriga teknikområden såsom process, el och automation.
Rollen
I rollen ansvarar du för att leda och samordna byggrelaterade delar av projektet med fokus på tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Du fungerar som länken mellan projektledning, entreprenörer, konsulter och beställare, och representerar beställaren på byggarbetsplatsen.
Arbetsuppgifter
Delprojekt- och byggledning
Leda och driva byggdelprojekt inom industri-, infra- och fastighetsmiljö

Ta fram tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag

Medverka i upphandling och utvärdering av entreprenörer i samråd med projektledning och inköp

Leda och följa upp byggentreprenader inom tilldelat område

Medverka i projektering samt granska bygghandlingar

Tid, kostnad och kvalitet
Upprätta och följa upp tidplaner

Följa upp kostnader, prognoser samt ÄTA-arbeten

Säkerställa kvalitet genom egenkontroller, besiktningar och uppföljning

Hantera avvikelser och föreslå korrigerande åtgärder

Samordning och kommunikation
Samordna entreprenörer, konsulter och interna intressenter

Leda och delta i byggmöten, samordningsmöten och arbetsplatsmöten

Säkerställa god dokumentation och informationsspridning

Vara beställarens representant på plats

Arbetsmiljö, miljö och säkerhet
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetskrav

Verka som BAS-P/BAS-U vid behov

Följa upp miljökrav, hållbarhetsmål och lagstiftning

Hantera riskanalyser och arbetsmiljöplaner

Överlämning och avslut
Medverka vid slut- och garantibesiktningar

Säkerställa att relationshandlingar samt drift- och underhållsdokumentation levereras

Stödja överlämning till förvaltning eller verksamhet

Kvalifikationer (obligatoriska)
Civilingenjör, högskoleingenjör, byggingenjör eller motsvarande
(alternativt YH-utbildning med relevant erfarenhet)
Flera års erfarenhet av byggledning eller projektledning inom bygg/anläggning

God kunskap om entreprenadformer AB, ABT och AMA

God kännedom om byggprocessen samt myndighetskrav

Kunskap om PBL, BBR och AML

God datorvana (t.ex. MS Project, Excel, Bluebeam, SharePoint)

B-körkort

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Certifiering enligt PMI

Personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad

Kommunikativ och samarbetsinriktad

Beslutsför och ansvarstagande

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Övrigt
Uppdraget kräver hög platsnärvaro

Säkerhetsprövning kan komma att genomföras

Ifylld kravmatris ska bifogas vid offert

Förlängningsoption kan tillkomma enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9677990

Prenumerera på jobb från Famma Konsultning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Famma Konsultning AB: