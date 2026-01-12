Uppdrag Byggledare / Delprojektledare - Bygg
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 21Activa Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Uppdragsperiod: 09-feb-2026 - 09-feb-2027
Till vår kund i Stockholm söker vi nu en byggledare
Rollens syfte: Byggledaren / delprojektledaren ansvarar för att leda och samordna byggrelaterade delar av projektet så att arbetena genomförs enligt uppställda mål avseende tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och miljö.Rollen fungerar som länken mellan Projektledare, entreprenörer, konsulter och beställare*.Huvudsakliga arbetsuppgifter* Säkerställa/ta fram tekniska specifikationer och förfrågningsunderlag samt ansvara för utvärdering och upphandling i samråd med Projektledare/Projektägare och Inköp* Leda och följa upp byggentreprenader inom tilldelat delområde* Planera, samordna och styra byggprocessen från start till färdigställande* Säkerställa att arbetena bedrivs enligt kontrakt, handlingar och myndighetskrav* Medverka i projektering och granskning av bygghandlingarTid, kostnad och kvalitet
• Medverka att ta fram och följa upp tidplaner för byggarbeten* Följa upp kostnader, prognoser och ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)* Säkerställa kvalitet genom egenkontroller, besiktningar och uppföljning* Hantera avvikelser och föreslå korrigerande åtgärderSamordning och kommunikation* Samordna entreprenörer, konsulter och interna intressenter* Medverka och Leda byggmöten, samordningsmöten och arbetsplatsmöten* Säkerställa effektiv informationsspridning och dokumentation* Vara beställarens representant på byggarbetsplatsenArbetsmiljö, miljö och säkerhet
• Följa upp att arbetsmiljö- och säkerhetskrav efterlevs (BAS-P/BAS-U vid behov)* Säkerställa att miljökrav, hållbarhetsmål och lagstiftning uppfylls* Hantera riskanalyser och arbetsmiljöplanerÖverlämning och avslut* Medverka vid slutbesiktningar och garantibesiktningar* Säkerställa att relationshandlingar och drift- och underhållsdokumentation levereras* Stödja överlämning till förvaltning eller verksamhetAnsvar och befogenheter* Ansvar för genomförande av tilldelat byggdelprojekt* Befogenhet att fatta beslut inom givna ramar för tid, kostnad och kvalitet* Ansvar för uppföljning av entreprenörernas prestationer* Rapportering till projektledare eller huvudprojektledare
Kvalifikationer Obligatoriska kvalifikationer
• Utbildning: Civilingenjör, högskoleingenjör, byggingenjör eller motsvarande. Alternativt yrkeshögskoleutbildning med relevant erfarenhet
• Erfarenhet: Flera års erfarenhet av byggledning eller projektledning inom bygg/anläggning * God kunskap av entreprenadformer (AB, ABT) och *AMA*
• God kunskap om byggprocessen, myndighetskrav och bransch standarder
• God kunskap om PBL, BBR, AML
• God datorvana t.ex MS P, Excel, Bluebeam, SharePoint
• B-körkort (arbete både på byggarbetsplats och kontor inom stor Stockholm)
• Svenska både tal och skrift
• Engelska både tal och skriftMeriterande krav
• Certifiering PMI
Önskade personliga egenskaper
• Strukturerad och lösningsorienterad
• God kommunikativ förmåga
• Beslutsför och ansvarstagande
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Anja Lowndes 0852016400 Jobbnummer
9677968