Uppdagschef till Inkludera Assistans i Örnsköldsvik
2025-09-17
Gör skillnad med oss på Inkludera Assistans!
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden.
Vi växer och söker nu en engagerad och erfaren Uppdragschef som vill vara med och forma framtiden för personlig assistans. På Inkludera Assistans erbjuder vi en dynamisk arbetsplats där ditt ledarskap och ditt engagemang för att skapa en bättre vardag för andra gör verklig skillnad.
Om rollen:
Som Uppdragschef har du det övergripande ansvaret för kundens assistans och arbetsmiljön för våra personliga assistenter. Du kommer att arbeta nära kunderna för att skapa individuella lösningar och säkerställa att deras behov möts på bästa sätt, allt i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Rekrytera personliga assistenter.
• Ansvara för assistenternas arbetsmiljö och arbetsplanering.
• Budgetansvar och hantering av assistansomkostnader.
• Planera och schemalägga arbetstider enligt kollektivavtal och arbetsmiljökrav.
• Marknadsföra Inkludera Assistans och attrahera nya kunder.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom personlig assistans eller liknande områden. Du är trygg i ditt ledarskap, proaktiv och har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Erfarenhet av branschen personlig assistans och LSS är starkt meriterande.
Vi erbjuder:
• En utvecklande och varierande roll i en organisation med starkt kundfokus.
• Möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.
• Stöd och utbildning för att växa i din roll.
• En arbetsplats som värdesätter hållbarhet.
Varför Inkludera Assistans?
Vi på Inkludera Assistans tror på att alla har rätt till en meningsfull vardag. Med stort fokus på kvalitet och personligt bemötande strävar vi efter att ge våra kunder den bästa möjliga assistansen, utifrån varje unika individs förutsättningar. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa positiva förändringar varje dag.
Ansök idag!
Vill du vara med och forma framtidens personliga assistans? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
Placeringsort är Örnsköldsvik men vi ser positivt på möjlighet till arbete på distans och individuellt anpassade lösningar som passar både dig och oss.
Tillträde enligt överenskommelse.
Besök inkluderaassistans.se för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
