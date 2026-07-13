Upp till heltid, personlig assistent i Rönninge
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Salem Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Salem
2026-07-13
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, Botkyrka
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent som är intresserad av att arbeta mellan 75-100 % på fast schema. Främst dagpass (8-15), eventuellt vissa kvällar (15-22) på vardagar samt varannan helg (10-21).
Om kunden och arbetsuppgifterna:
Kunden är en aktiv man i 50-års åldern och är rullstolsburen. Han bor i en lägenhet i Salem. Tycker om att bada, basta, promenera, träna, lyssna på musik, vara ute i samhället. På grund av sin diagnos dysartri har han nedsatt talförmåga. Det är således viktigt att du har en god grund i svenska språket.
Som personlig assistent till kunden kommer du att spela en avgörande roll i hans dagliga liv. Du kommer att bistå kunden med dagliga aktiviteter, vilket inkluderar:
Stöd vid hygienrutiner och klädsel
Matlagning och städning
Assistera vid förflyttningar och aktiviteter i hemmet
Hjälp med kommunikationen
Bidra till en trygg och stödjande miljö
Du som söker måste uppfylla följande krav:
Du talar flytande svenska
Att man gärna får ta initiativtagande
Kan ge god service
Du kan laga mat
Du är noggrann och självgående
Du ska vara lugn, stresstålig
Du ska ha tålamod och förståelse
Merit om du har lyft körkort
Ditt arbete är av stor betydelse för hans välbefinnande och livskvalitet. Egenskaper som beskriver dig är att du är ansvarsfull, tålmodig, lugn och empatisk. Personlig mognad och livserfarenhet premieras.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1103". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318), https://igsassistans.se/
144 30 RÖNNINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
10001773