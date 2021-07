Universitetspräst - Örebro pastorat - Prästjobb i Örebro

Örebro pastorat / Prästjobb / Örebro2021-07-07Bättre tillsammansLiksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Rom 12:4-5År 2014 bildade vi åtta församlingar i Örebro - Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai samt Olaus Petri - ett pastorat med gemensam verksamhet, administration och ekonomi.Almby församling i Örebro söker nu dig som vill arbeta somUNIVERSITETSPRÄST på Örebro universitet.Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här tillbringar över 15 000 studenter och 1 600 anställda sin vardag. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, måltidskunskap, undervisning, musik och idrott. På campus Örebro finns och välkomnas Universitetskyrkan av universitetet som en betydelsefull fristående samverkanspart.Svenska kyrkan i Örebro står tillsammans med andra kristna samfund bakom Universitetskyrkan, som finns till för studenter och medarbetare inom Örebro universitet. Viktiga uppgifter på den mångkulturella arbetsplatsen är att vara närvarande och tillgänglig för samtal, att söka upp och skapa mötesplatser för kontakt och förståelse mellan olika erfarenhetsvärldar, kulturer och livsåskådningar, och bygga nya broar mellan kyrka och akademi.I Universitetskyrkan arbetar universitetsprästen och universitetsdiakonen i nära samverkan med en studentpastor anställd på uppdrag av frikyrkorna i Örebro. Samtidigt är universitetsprästen knuten till Almby församlings arbetslag då tjänsten innehåller ca 20% församlingsarbete. Almby medeltidskyrka och församlingsexpedition ligger i nära anslutning till universitetsområdet.Svenska kyrkan ansvarar även för studentboendet Sankta Katarina, där i första hand diakonen samordnar verksamheten. I anslutning till universitetet finns Örebro Teologiska Högskola, där bland annat blivande präster gör delar av sin utbildning.Du som söker tjänstenär prästvigd inom Svenska kyrkanhar utbildning för och stor erfarenhet av själavård och kris- och stödsamtalhar vilja att arbeta för fördjupad ekumenik och erfarenhet av interreligiös dialogär bekväm med att vara en egen profil bland studenter och personal i den akademiska miljönhar lust och mod att gå in i arbetet som kyrkans brobyggare på olika områden inom universitetetkan erbjuda olika former av gudstjänstgemenskaper och mötesplatser för tro och andlig fördjupning, både för studenter från Sverige och internationella studenterkänner dig trygg med att hålla föredrag och leda samlingar för större grupperuppskattar att jobba i ett prestigelöst arbetsklimat med ett litet teamvill arbeta i församling med exempelvis kyrkliga handlingar och gudstjänster som en del av tjänstenhar lätt för att knyta och bibehålla goda kontakterhar goda kunskaper i engelskaTjänsten är 100% tillsvidareanställning.Vill du veta mer?Kontakta gärna församlingsherde Brita Wennsten (tom 25/7) eller universitetsdiakon Anna Forsström (from 26/7)Sista dag för ansökan: 29 augusti 2021Tillträde: 1 januari 2022 el enl överenskommelseFörsamlingen och domkapitel kommer att genomföra intervjuer under september månad.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-29Örebro Pastorat5852695