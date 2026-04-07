Universitetslektorer inom biomedicin
Vi söker en till två universitetslektorer inom biomedicin för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin.
Bakgrund
Örebro universitet är ett modernt och snabbväxande universitet med en medicinsk fakultet och tillhörande universitetssjukhus. Tjänsten är förlagd till Institutionen för medicinska vetenskaper där flera forskargrupper samarbetar inom forskning och utbildning inom områdena såsom biomedicin, medicin, hälsovetenskap, epidemiologi, systembiologi och bioinformatik.
Den aktuella tjänsten erbjuder möjlighet att spela en viktig roll i att driva och vidareutveckla läkarprogrammet, samt att utveckla nya biomedicinska utbildningar och kurser vid institutionen.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
I denna tjänst förväntas du etablera och bedriva självständig forskning samt undervisa inom området biomedicin och aktivt bidra till lokala, nationella och internationella samarbeten.
Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20260075
Information
Anställningen är 100 % och tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Julia König 019-30 3645, e-post: julia.konig@oru.se
eller prefekt Marita Andersson Grönlund, 019-30 1343, e-post: marita.andersson-gronlund@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets mall)
Vetenskaplig portfölj
Publikationslista
Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-06-05. Välkommen med din ansökan!
Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan, vänligen åberopa dessa i din ansökan och kontakta hr@oru.se
.
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-02011/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Örebro Universitet
