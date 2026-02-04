Universitetslektorer i statistik
Vi söker en till två universitetslektorer i statistik för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Statistik
Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor - något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.
Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och forskarnivå. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom civilekonomprogrammet och flera samhällsvetenskapliga utbildningar. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik som tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.
Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot tillämpad tidsserieanalys, Bayesiansk statistik, samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
Undervisning sker dels på grundnivå i kandidatprogrammet i statistik, dels på avancerad nivå inom masterprogrammet. Det kan också ingå undervisning i andra kurser inom andra program på universitet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på samtliga nivåer. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska på grundnivå och engelska på avancerad nivå. Även pedagogiska ledningsuppdrag som kurs- och programansvar kan ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök:
Information
Anställningen/anställningarna är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tamas Kiss (enhetschef på Statistik), 019 30 23 06, tamas.kiss@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/mall-for-pedagogisk-meritportfolj3.pdf)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-03-06. Välkommen med din ansökan!
Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan, vänligen åberopa dessa i din ansökan och kontakta hr@oru.se
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
