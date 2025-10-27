Universitetslektor i Visuell mediedesign vid ITN
Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Avdelningen för Medie- och informationsteknik är internationellt ledande inom visualisering, med forskning, utveckling och utbildning kring design, utveckling och användning av visuella medier och visuell kommunikation. Forskningen sträcker sig från grundläggande datorgrafik och visualiseringsteknik till tillämpningar inom områden som medicin, astronomi och biologi. Ett växande forskningsområde är gränslandet mellan visualisering och AI. Tekniska och didaktiska frågor kring visualisering för allmänheten är också centrala. Avdelningen är med och driver Visualiseringscenter C, ett välbesökt science center med fokus på att se och förstå världen.
Den aktuella tjänsten är särskilt inriktad på konceptdesign och prototyping för avancerade visuella medier, vilket omfattar extended reality-spektret med virtual reality, mixed reality och augmented reality såväl som andra innovativa medieformer.
Avdelningen ansvarar för ett internationellt masterprogram i design med inriktning mot visuella medier, ett civilingenjörsprogram i medieteknik, och ett kandidatprogram i grafisk design. Dina viktigaste läraruppgifter är på de internationella masterprogrammen, vilket innebär undervisning på avancerad nivå på engelska. Samarbeten mellan utbildningarna innebär möjligheter att arbeta tillsammans med experter på avancerad medieteknik såväl som visuell kommunikation. Ditt arbete omfattar kursutveckling och kursansvar.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att planera, organisera och genomföra forskningssamarbeten med aktörer från det omgivande samhället samt genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel enhetschef, forskningsprojektledare och utbildningsprogramansvarig. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
För ytterligare information om bedömningsgrunder och önskade kvalifikationer hänvisar vi till annonsen på Linköpings universitets hemsida.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: avdelningen Medie- och informationsteknik (MIT) - Linköpings universitet som är en del av Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) - Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 januari 2026.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Universitetslektor, avdelningschef
