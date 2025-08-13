Universitetslektor i tyska, vikariat
2025-08-13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1090 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen. För mer information om institutionen se www.gu.se/sprak
Anställningsbenämning
Universitetslektor
Ämne
Tyska
Ämnesbeskrivning
Tyska kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och mastersexamen. Utbildningen bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med inriktning mot både språkvetenskap och litteraturvetenskap, samt mot lärande. Ämnet ingår i programmen Språk och interkulturell kommunikation och Deutsche Gegenwartsliteratur på avancerad nivå samt i Ämneslärarprogrammet. Undervisningen omfattar språkvetenskap, litteraturvetenskap, kulturstudier och språkfärdighet. Ämnets forskning bedrivs främst inom språkvetenskap och litteraturvetenskap. Därutöver ingår ämnets forskning i institutionens ämnesövergripande forskningsområden. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i tyska på nybörjar- och grundnivå och är inriktad mot språkfärdighet och grammatik. Undervisning kan även ske online och på kvällstid. Kurserna har inslag av kontrastiva moment varför undervisning på svenska ingår.
Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete. Innehavaren av anställningen förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet och innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
