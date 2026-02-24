Universitetslektor i svenska som andraspråk, 40 %
2026-02-24
Svenska som andraspråk och svenska är ett av de större ämnena vid Institutionen för språk, litteratur och lärande vid Högskolan Dalarna. Att arbeta här innebär möjligheter att samarbeta med engagerade kollegor, i nära samarbete med skolor och verksamheter i regionen och även att delta i de nationella och internationella nätverk vi ingår i. Ämnesmiljön består såväl av meriterade forskare som är aktiva inom för ämnet centrala forskningsområden, som kunniga och engagerade adjunkter.
Din arbetsdag som universitetslektor
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av examination av examensarbeten i svenska som andraspråk och svenska. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till forskningsmiljön runt ämnet. Dessutom ingår viss administration av kurser, kursutveckling, medverkan i ämnesutveckling och utveckling av verksamheten. Utvecklingsarbetet har fokus på framtagande av magisterutbildning imed interkulturell och mångspråkig inriktning. Undervisning sker huvudsakligen nätbaserat men även på campus.
Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som lektor, enligt Högskolan Dalarnas anställningsordning, är den som:
• visat pedagogisk skicklighet
• avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant inriktning alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs:
• ämneslärarexamen
• disputerad med inriktning mot tillämpad lingvistik
• goda kunskaper i svenska som andraspråk
• erfarenhet av undervisning på högskolenivå
• erfarenhet av handledning och examination av uppsatser
• mycket goda kunskaper i svenska, engelska och minst två andra språk.
Meriterande är:
• erfarenhet av internationella forskningsprojekt.
För rollen som universitetslektor krävs god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande då mycket av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med omgivande samhället. Du behöver också ha god administrativ förmåga.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.
Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
För vidare läsning hänvisar vi till högskolans anställningsordning. Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 2026-12-31 med tillträde snarast möjligt, tjänstgöringsgrad 40 %. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Ansökan ska innehålla
• CV/meritförteckning
• relevanta intyg och betyg
• fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas
• skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
• pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-03-11
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Avdelningsledare
Anna Annerberg aae@du.se +46 (0)23-77 83 02 Jobbnummer
