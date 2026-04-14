Universitetslektor i Statskunskap (Tidsbegränsad)
Statsvetenskapliga institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och har ca 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen.
För mer information se vår hemsida http://www.statsvet.uu.se
Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning i statskunskap på grundutbildning och masternivå med inriktning internationell politik. Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning på kursen Internationell politik inom Statskunskap A, i form av föreläsningar och seminarier, samt viss undervisning inom statskunskap på B/C nivå, och även handledning och examination av kandidat- och masteruppsatser. Arbetsuppgifter i övrigt vad som gäller i lokalt kollektivavtal (70 % undervisning, 20 % Forskning och 10 % Administration).
Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen i statskunskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska.
Meriterande är också personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning under senare tid i internationell politik på grund och avancerad nivå. Särskilt meriterande är vidare erfarenhet av undervisning i centrala teoretiska perspektiv inom internationell politik, såsom realism, liberalism, konstruktivism och kritiska perspektiv, liksom undervisning om internationell säkerhet, utrikespolitisk analys, internationellt samarbete inom ramen för FN samt europeisk och svensk utrikes och säkerhetspolitik. Erfarenhet av uppsatshandledning och examination är också särskilt meriterande. Särskilt meriterande är även god kännedom om innehållet i den kurslitteratur som används på dessa kurser vid Uppsala universitet.
I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse vid meritvärderingen bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:
Ansökningsbrev
Curriculum Vitae
Redovisning av vetenskapliga meriter
Publikationsförteckning
Redovisning av pedagogiska meriter
Lista med referenspersoner
Eventuellt kan bedömningsgruppen begära in delar av den sökandes publikationer samt genomföra intervjuer och referenstagning.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2027-06-30.
Anställningens omfattning: 75%
Upplysningar om anställningen lämnas av: kurssamordnare Markus Gossas, e-post: markus.gossas.uu.se och av studierektor Mattias Sigfridsson, e-post: mattias.sigfridsson@statsvet.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 6 maj 2026, UFV-PA 2026/1180.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
