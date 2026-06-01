Universitetslektor i statskunskap/statsvetenskap
Vi söker en universitetslektor i statskunskap/statsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.
Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.
Örebro universitet erbjuder utbildning i statskunskap på samtliga nivåer inom grundutbildningen. Merparten av ämnets utbildning bedrivs inom programmet Offentlig förvaltning och ledning, men statsvetenskapliga kurser förekommer även inom andra program. Därtill kommer forskarutbildning med egen doktorandgrupp. Vid ämnet statskunskap bedrivs forskning inom olika centrala områden. Exempelvis bedrivs forskning om politiskt deltagande, politisk kultur, politisk socialisation, informationsteknik och -säkerhet, politisk extremism, miljöpolitik, tjänstemännens roller i politiska processer, demokratisering och statsformation. Ämnets forskning utmärks av mångvetenskapliga samarbeten som resulterar i internationella publikationer.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
Anställningens arbetsuppgifter består främst av undervisning, handledning och examination på statsvetenskapliga kurser inom grundutbildningen och på kurser om samhällsplanering och hållbar utveckling på grund- och avancerad nivå. Även undervisning på programspecifika kurser i Programmet Offentlig förvaltning och ledning ingår. Anställningen erbjuder även tid för självständig kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.
Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.
För att se annonsen i dess helhet med fullständiga bedömningsgrunder, besök: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20260161
Information
Anställningens omfattning är 70–100% under 5-6 månader med tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. 20% forskning ingår.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Daniel Drugge, e-post: daniel.drugge@oru.se
, 070-5653273, eller enhetschef Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, e-post: ann-sofie.lennqvist.linden@oru.se
, 073-1532988.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/mall-for-pedagogisk-meritportfolj3.pdf)
Vetenskaplig portfölj
Publikationslista
Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-06-16. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
