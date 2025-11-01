Universitetslektor i socialt arbete
Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ger akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.
Avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan omfattar drygt 30 anställda.
Vårt viktigaste utbildningsuppdrag är att ge en socionomutbildning med antagning 2 gånger per år. Med samtliga terminer inräknade innebär detta totalt cirka 300 studenter i utbildning. Vid sidan om socionomutbildningen ger avdelningen även kurser i psykologi, ledarskap och organisation, samverkan samt en internationell magisterutbildning i Interventions in childhood. Utöver dessa kurser ges också olika uppdragsutbildningar, främst inom socialt arbete men också inom psykologi och juridik. Inom ramen för avdelningen bedrivs forskning i socialt arbete som en del i Hälsohögskolans tvärvetenskapliga forskningsmiljö Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW).
Vad kan vi erbjuda?
Som universitetslektor hos oss får du möjlighet att, i en kreativ och stimulerande miljö i nära samarbete med kollegor, bidra till en lärmiljö som stödjer studentens ansvar för sitt lärande och som främjar aktivt kunskapssökande med ett vetenskapligt förhållningssätt som en naturlig del i lärprocesser.
Tjänsten innebär möjlighet till forskning men huvuddelen är undervisning samt examination på grund- och avancerad nivå främst inom socionomprogrammet. Du kommer få vara med och utveckla programmets undervisning kopplat till bl a hållbarhet och socialt arbete. I arbetet ingår även:
- Utbildningsadministration såsom kursansvar.
- Pedagogisk utveckling kopplat till undervisning
- Program- och kursutveckling inom ramen för ämnet socialt arbete.
- Undervisning i uppdragsutbildningar.
- Deltagande i högskolans och avdelningens internationella arbete för att stärka och utveckla utbildnings- och forskningssamarbete.
- I arbetsuppgifterna ingår också ett aktivt deltagande i avdelningens olika aktiviteter.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som universitetslektor behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vi värnar om en god arbetsmiljö och hållbart arbetssätt men du behöver kunna hantera en tidvis hög arbetsbelastning och trivas med ett flexibelt arbetssätt. Du har även god förmåga att samverka med omvärlden. För att klara av arbetet har du goda ledarskapsförmågor samt en god samarbetsförmåga då du möter många olika personer i din roll som universitetslektor. Utöver detta har du:
- Avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat ämne med relevans för socialt arbete.
- Dokumenterad vetenskaplig skicklighet.
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
- Genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och förbinder sig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren.
- Potential att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet.
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning inom området
Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom något av dessa områden; funktionshinder, äldreomsorg eller försörjning och arbetsmarknad. Vi ser det även som meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av praktiskt socialt arbete och om du har deltagit i nationella och internationella forskningsnätverk.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträdesdag är 2025-06-01 eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas och vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare en trygg anställning med bra villkor och förmåner. Läs mer här:https://ju.se/om-oss/jobba-pa-ju/ju-som-arbetsplats.htmlSå ansöker du
Välkommen med din ansökan, senast 2025-12-01.
Till ansökan bifogas följande bilagor i PDF-format:
- Personligt brev
- CV
- Styrkt meritförteckning
- Referenser
- Publikationslista
- 3 utvalda publikationer
- Pedagogisk meritportfölj
- Doktorsavhandling
- Vidimerade intyg och examensbevis
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
