Universitetslektor i religionsvetenskap - kristendomshistoriska studier
Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Religionsvetenskap ges vid Linköpings universitet som fristående kurs på grund- och avancerad nivå samt inom lärarprogrammen för grundskola och gymnasium. Ämnet omfattar även specialkurser. Det är organisatoriskt placerat vid Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap inom Institutionen för kultur och samhälle. Ämnets samlade kompetens täcker flera underdiscipliner, såsom religionshistoria, bibelvetenskap, kristendomens historia och religionsdidaktik.
Anställningen omfattar undervisning i religionsvetenskap huvudsakligen med inriktning mot kristendomens historia på såväl grundläggande som avancerad nivå. Undervisningen avser huvudsakligen kurser inom kristendomens historia, kristen trosåskådning och etik, även inom världsreligionerna. Andra undervisningsområden kan förekomma. Undervisningsspråket är svenska.
I anställningen ingår även handledning av studenter, examination av uppsatser, kursansvar samt medverkan i kursutveckling. Administrativa arbetsuppgifter ingår. Ingen forskning ingår i detta vikariat.
Arbetet förutsätter flexibilitet och förmåga att verka i olika pedagogiska och akademiska sammanhang. Anställda förväntas bidra till ett professionellt och kollegialt arbetsklimat, aktivt kunskapsutbyte samt en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Närvaro och aktivt deltagande i verksamheten är en förutsättning för att kunna fullgöra uppdraget.
Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen eller innehar motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet eller annan yrkesmässig skicklighet av relevans för anställningens ämnesområde och arbetsuppgifter. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer att tillmätas lika vikt.
Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas följande:
dokumenterad vetenskaplig kompetens inom det historisk-teologiska eller kristendomshistoriska fältet (krav),
vetenskaplig produktion efter doktorsexamen (meriterande),
dokumenterad förmåga till vetenskapligt samarbete (meriterande).
Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas följande:
dokumenterad erfarenhet av undervisning inom religionsvetenskap med inriktning mot kristendomens historia (krav),
dokumenterad hög kvalitet i genomförda kurser (särskilt meriterande),
god pedagogisk insikt genom reflektion över egen undervisning (särskilt meriterande),
dokumenterad förmåga till kursdesign och kursutveckling (meriterande),
bred undervisningserfarenhet inom ämnesområdet (meriterande).
Övriga skickligheter
Vidare kommer följande att beaktas:
god samarbetsförmåga och förmåga att bidra till ett konstruktivt och utvecklande arbetsklimat,
god förmåga att initiera, utveckla och genomföra verksamhet,
ett strukturerat arbetssätt, genom att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt,
god förmåga att i den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, skapa och underhålla goda relationer med kolleger och studenter i såväl den egna miljön som utanför.
Då undervisning och forskning bedrivs på både svenska och engelska krävs dokumenterad förmåga att undervisa och bedriva akademiskt arbete på dessa språk.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet vid Institutionen för kultur och samhälle och Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning, vikariat, på ett år med möjlighet till förlängning.
Tjänstgöringsgrad: ca 70 % av heltid.
Tillträde 2026-08-09 eller enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.
Lön och förmåner Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om förmåner för anställda.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 maj 2026.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.Övrig information
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med.
Välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
583 30 LINKÖPING Kontakt
Tomas Widholm tomas.widholm@liu.se Jobbnummer
9872951