Universitetslektor i prehospital akutsjukvård
Högskolan i Borås / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-04-23
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås
, Skövde
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en spännande forskningsmiljö med stark koppling mellan forskning, utbildning och praktik? Nu söker vi en lektor inom prehospital akutsjukvård. Du kommer att ingå i PreHospen, Sveriges största forskargrupp inom området, och du har goda möjligheter att utvecklas inom forskning, undervisning och samverkan.
Hos oss blir du en del av en aktiv och växande forsknings- och utbildningsmiljö miljö där forskning, undervisning och samverkan är centrala delar av anställningen. I rollen bidrar du till att forskningsanknyta och vidareutveckla området prehospital akutsjukvård samtidigt som du bedriver egen forskning inom området.
Undervisningen omfattar kursadministration, handledning och examination inom program och kurser, främst inom specialistsjuksköterskeutbildningar med fokus på prehospital akutsjukvård. I uppdraget ingår även undervisning och examination på grundnivå inom allmänsjuksköterskans arbetsområde, både i teoretiska kurser och inom verksamhetsförlagd utbildning. Handledning och examination av examensarbeten på såväl grundnivå som avancerad nivå ingår i anställningen.
Samverkan med företrädare för professionsområdet är en naturlig och viktig del av arbetet.
Dina kvalifikationer
För att kunna komma i fråga för anställningen behöver du ha visad pedagogisk skicklighet och avlagd doktorsexamen i vårdvetenskap eller inom annat område som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. För anställningen krävs även svensk legitimation som sjuksköterska samt specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot prehospital akutsjukvård eller motsvarande område. Du behöver dessutom ha yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och bedriva forskning med inriktning mot prehospital akutsjukvård.
Vidare är det ett krav att du har god förmåga till tydlig kommunikation, dokumenterat god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du behöver också kunna kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Meriterande:
Erhållit externa forskningsmedel.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/46
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 19 april. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/anders-sterner/,
rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/
501 90 BORÅS Jobbnummer
9872166