Universitetslektor i parodontologi, förenad anställning
2026-01-09
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för odontologi ansvarar för grundutbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt forskning inom det odontologiska ämnesområdet.
Ämnet parodontologi är en central del i grundutbildningen och avdelningen för parodontologi har kurs- och examinationsansvar i flera av programmens moment. Avdelningen för parodontologi har även en omfattande forskningsverksamhet med registerforskning, patientnära forskning och basbiologiska modeller.
Ämne
Parodontologi
Ämnesbeskrivning
Ämnet parodontologi är en central del i grundutbildningen för tandläkare och tandhygienister och omfattar etiologi, patogenes, diagnostik, epidemiologi och behandling av sjukdomar i vävnader runt tänder och tandimplantat. Parodontit är en av människans vanligaste sjukdomar. Liknande sjukdomstillstånd förekommer även i vävnader runt tandimplantat. Forskning rörande sjukdomar i vävnader runt tänder och tandimplantat syftar till att förbättra kunskapen om hur sjukdomarna kan upptäckas tidigt, hur de utvecklas och hur de kan behandlas mest effektivt.
Arbetsuppgifter
Undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten inom tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Undervisningen sker främst på svenska. Kursadministration och kursansvar inom tandläkar- och tandhygienistprogrammen.
Forskning och handledning i forskarutbildning inom ämnesområdet parodontologi. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt söka finansiering till egen forskning samt för doktorander.
Deltagande i vidareutbildning och fortbildning inom ämnesområdet parodontologi ingår i arbetsuppgifterna.
Klinisk tjänstgöring som specialist vid specialistklinik i parodontologi.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.
Avlagd doktorsexamen, visad pedagogisk skicklighet, tandläkarlegitimation, specialistkompetens i parodontologi samt svenska i tal och skrift är krav för anställningen.
Anställningen kräver enligt Socialstyrelsen de för yrket nödvändiga kunskaperna i svenska, danska eller norska språket för att få svensk tandläkarlegitimation.
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.
I första hand bedöms vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Dessa viktas lika. Klinisk skicklighet och administrativ skicklighet viktas lika och sätts i andra hand.
Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten, kommer mycket stor vikt fästas vid dokumenterad förmåga och erfarenhet från forskning inom ämnet. Erfarenheten skall dokumenteras i form av publikationer i internationella tidskrifter med peer-review. Förmåga att erhålla forskningsmedel är meriterande.
Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och självständighet, i form av dokumenterad erfarenhet från undervisning och kursadministrativt arbete på grundnivå och avancerad nivå.
Vid bedömningen av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt tillmätas dokumenterad klinisk erfarenhet inom specialiteten parodontologi.
Vid tillsättningen kommer även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete att beaktas.
Anställning
Tillsvidareanställning, heltid (100%), med placering vid institutionen för odontologi. Tillträde enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar
Saknar den sökande formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas den sökande att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Prövningen av sådana högskolepedagogiska meriter ska ske i särskild ordning i enlighet med beslut av rektor.
Internationellt rekryterad personal erbjuds upphandlat relocationpaket samt upphandlad tjänst skattemöte/Global Mobility.
Kontaktuppgifter för anställningen
Docent Jan Derks, ämnesföreträdare,
031-786 3124,jan.derks@odontologi.gu.se
Professor Peter Lingström, prefekt,
0706-585754,peter.lingstrom@odontologi.gu.se
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-02
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
