Universitetslektor i offentlig förvaltning (deltid, 50 %)
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår undervisning, handledning och examination samt kursadministration inom kurser och program på grund- och avancerad nivå, i första hand inom vård- och omsorgsadministration och offentlig förvaltning. Undervisning inom andra utbildningar, inklusive uppdragsutbildning, vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd kan också förekomma, liksom undervisning inom andra utbildningar vid Högskolan i Borås. Undervisningen bedrivs till stor del på distans inom institutionens utbildningar.
I anställningen ingår även tid för forskning och kompetensutveckling motsvarande 20 procent. Du förväntas ingå i en eller flera forskargrupper och därigenom aktivt bidra till akademins forskningsmiljö, vilket även innefattar att stärka forskningsanknytningen i de utbildningar som ges.
Dina kvalifikationer
För att vara aktuell för anställningen behöver du ha avlagd doktorsexamen i offentlig förvaltning eller inom annat samhällsvetenskapligt ämne av relevans för offentlig förvaltning. Därutöver krävs visad pedagogisk skicklighet, förmåga till tydlig kommunikation, goda kunskaper i det svenska och engelska språket i tal och skrift samt dokumenterade administrativ skicklighet och ledningsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten vilket bland annat visar sig genom din goda samarbetsförmåga och din förmåga att kunna arbeta självständigt.
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning med inriktning mot ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.
• Dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot ledning, styrning och organisering inom välfärd, vård och omsorg.
• Dokumenterad erfarenhet av deltagande i forskningsprojekt.
• Dokumenterad erfarenhet av ledande uppdrag inom forskning.
• Dokumenterade erhållna forskningsmedel.
• Dokumenterad erfarenhet av ledande uppdrag eller tjänster inom offentlig förvaltning.
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Deltid, 50 %
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/54
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 13 april.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Vid institutionen för arbetsliv och välfärd, finns utbildningsprogram inom vård- och omsorgsadministration, offentlig förvaltning och arbetsvetenskap samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå i socialt arbete, arbetsvetenskap, juridik, sociologi, offentlig förvaltning, samt vård- och omsorgsadministration. Miljön kännetecknas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Inom institutionen finns idag tre etablerade forskargrupper: Arbetsliv & Välfärd - Hållbar styrning, organisering och ledning i välfärden, SOLWE, Arbetsliv och välfärd i omvandling samt Prehospitalt arbete, PreHospen. Det finns även subgrupperingar kring offentlig förvaltning och navigating care. Vid akademin bedrivs forskning och utveckling också vid Centrum för välfärdsstudier, CVS respektive FoU Sjuhärad Välfärd.
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Claes Lennartsson, rekryterande chef.
Saco-S (facklig kontakt): Anders Jonsson, 033-435 40 00.
OFR/S (facklig kontakt): nås via e-post: stvidhb@hb.se
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Borås
(org.nr 202100-3138), http://www.hb.se/
9812372