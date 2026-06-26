Universitetslektor i Kvalitetsutveckling
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2026-06-26
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar. Undervisningen sker på svenska och engelska.
Forskningsmässigt bedriver avdelningen forskning inom såväl logistik som kvalitetsutveckling. Hållbar utveckling är ledord i forskningen för avdelningen. Kunder är ett traditionellt fokus inom kvalitetsutveckling vilket på senare tid har vidgats till ett bredare intressentperspektiv där även samhällsnytta inkluderas. Ämnesområdets huvudfokus är forskning om principer, metoder och verktyg för att förbättra existerande produkter och tjänster, att utveckla nya innovativa produkter och tjänster samt att förbättra verksamhetens processer med mål att tillfredsställa såväl kunders, medarbetares som ägares och övriga intressenters behov och förväntningar. Avdelningen har även ett växande fokus på ledarskapets betydelse för förbättringsarbete och innovation, där särskild vikt läggs vid hur organisationer utvecklar förmåga att omsätta idéer till praktisk förändring och långsiktigt värdeskapande. Detta inkluderar studier av hur ledarskap, styrning och organisering kan stödja kontinuerlig utveckling i komplexa verksamheter. Forskningsmässigt sker skriftlig kommunikation främst på engelska, men även på svenska.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom aktiv interaktion med externa företag och offentliga organisationer samt genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel koordinator i frågor rörande examensarbeten eller olika institutions- eller fakultetsuppdrag. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Läs komplett information om anställningens krav och meritgrunder på annonens webbplats: Lediga jobb - Linköpings universitet
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: https://liu.se/organisation/liu/iei/logq
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 augusti 2026.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +4613282583 Jobbnummer
9980764