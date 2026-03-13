Universitetslektor i kreativt skrivande
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för film och litteratur ingår i Fakulteten för konst och humaniora, som är en dynamisk, flexibel och internationell fakultet med både vetenskaplig och konstnärlig verksamhet i ett stort antal ämnen. Institutionen för film och litteratur består av tre ämnen med utbildning och forskning: filmvetenskap, kreativt skrivande och litteraturvetenskap. Institutionen är nationellt unik då vi har landets enda
sakprosaprofessur och en växande verksamhet inom området. Ämnet kreativt skrivande omfattar därmed både litterär sakprosa och skönlitterärt skrivande. Institutionen erbjuder fristående kurser och ämneskurser i olika utbildningsprogram, varav flera kan läsas både på campus och på distans.
Ämnesområde för befattningen: Kreativt skrivande
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: 50 % eller enligt överenskommelse beroende på sökandes kompetens och institutionens behov. Tidsbegränsad anställning i sex månader med eventuell förlängning i upp till ytterligare sex månader.
Tillträde: 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning, administration och kompetensutveckling. Undervisningen består av konstnärligt inriktade fristående kurser i kreativt skrivande på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen bedrivs
företrädesvis online med stöd av en digital lärplattform. I anställningen ingår dessutom att bidra till miljön genom ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Det senare innebär att delar av arbetat utförs från campus Växjö.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt konstnärlig doktorsexamen, alternativt har visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Konstnärlig skicklighet ska ha visats genom en dokumenterad eller erkänt hög konstnärlig yrkesmässig skicklighet och visa på ett reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken.
För behörighet till denna anställning krävs dessutom dokumenterat god samarbetsförmåga.
Meriterande i övrigt är erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserad på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom en dokumenterad eller erkänt stor konstnärlig yrkesmässig skicklighet och ett
reflekterande förhållningssätt till yrkespraktiken. Den konstnärliga skickligheten kan också ha visats genom konstnärlig forskning på motsvarande nivå genom avlagd konstnärlig doktorsexamen.
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.
Bedömningen grundas på:
• erfarenhet av undervisning, handledning och utvecklingsarbete i konstnärlig utbildning inom ämnesområdet
• erfarenhet av och förmåga att självständigt leda och utveckla online-undervisning
• konstnärlig förmåga dokumenterad genom ett eget författarskap
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.
Välkommen med din ansökan senast 10 april 2026 Kontakt
Prefekt Piia Posti, piia.posti@lnu.se
Ämnesföreträdare Anna Schulze, anna.schulze@lnu.se
HR-partner Emmy Andersson, emmy.andersson@lnu.se
Vill du veta mer om institutionen för film och litteratur? Läs mer på Lnu.se
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället. Ersättning
