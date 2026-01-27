Universitetslektor i konst- och bildvetenskap, 50 %
Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets Humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed
Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en tillsvidareanställning som universitetslektor i konst- och bildvetenskap. Anställningen är på 50% med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår framför allt nätbaserad undervisning i konst- och bildvetenskap. I denna ingår bland annat seminariehandledning, uppsatshandledning, examinationer samt sedvanlig kursadministration. Viss undervisning på campus kan därutöver komma att ingå. Ämnesrelaterad administration och viss kursutveckling kan också komma att ingå i uppdraget. I anställningen ingår kompetensutvecklingstid motsvarande 20 % av arbetstiden.
Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i konst- och bildvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör ett krav för anställningen.
Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap, erfarenhet av nätbaserad undervisning samt administrativ skicklighet och erfarenheter av ledningsuppdrag. Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
- Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med omgivande samhället
Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom universitetet.
Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet vid anställningar på vetenskaplig grund är:
- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- Erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom universitetet eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom universitetet.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt.
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom huvudområdet konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap.
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetenser inom konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap. Vikt ska fästas vid kompetenser inom konst och visuella studier eller konstvetenskap, bägge inriktade på modernare perioder.
Därutöver ska stor vikt fästas vid erfarenhet av nätbaserad undervisning.
Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet. Vikt ska även fästas vid tidigare erfarenheter av ledningsuppdrag.
Vikt ska fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/.Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-02-25 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.umu.se/contentassets/50940fbdac714459ad8b6a4406596619/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran_okt-25-.pdfÖvrig information
Tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Vid Humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs.
Arbetsort är Umeå och regelbunden fysisk närvaro vid institutionen är ett krav.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Sofia Pulls, 090-786 57 97 eller sofia.pulls@umu.se
, ställföreträdande prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se
eller HR-samordnare Anette Humby, 090-786 79 56 eller anette.humby@umu.se
