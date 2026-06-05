Universitetslektor i historia
Örebro universitet / Högskolejobb / Örebro Visa alla högskolejobb i Örebro
2026-06-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro
, Karlskoga
, Hällefors
, Karlstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Nu söker vi dig som vill arbeta som universitetslektor i historia vid Institutionen för humaniora och pedagogik. Hos oss får du möjlighet att vara med på Örebro universitets fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är historia.Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Institutionen för humaniora och pedagogik (IHoP) erbjuder utbildning inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid IHoP bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.
Historieämnet vid Örebro universitet bedriver en bred forsknings- och undervisningsverksamhet som omfattar till exempel kulturhistoria, politisk historia, migrationshistoria, globalhistoria och ämnesdidaktik. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med engelska, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Historia är en av inriktningarna inom forskarutbildningsämnet humanistiska studier.
Ämnet historia bedriver utbildning på grundnivå och forskarutbildningsnivå.Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.
För den aktuella anställningen sker undervisningen inom lärarutbildningen och grund- och fördjupningskursen i historia. Vissa av kurserna som ges är distansbaserade.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.
Bedömningsgrunder
För att läsa annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/jobbannons/?jid=20260172
Information
Anställningen är 100%, under 12 månader med tillträde så snart som möjligt. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av inriktningsansvarig Jimmy Engren, e-post: jimmy.engren@oru.se
eller enhetschef Mattias Jacobsson, 019-30 13 33, e-post: mattias.jacobsson@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
Pedagogisk portfölj enligt Örebro universitets riktlinjer (https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/mall-for-pedagogisk-meritportfolj3.pdf)
Vetenskaplig portfölj
Publikationslista
Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/
Sista ansökningsdag är 2026-08-03. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ORU 2.1.1-03925/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924), https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Fakultetsgatan 1 (visa karta
)
701 82 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro Universitet Kontakt
Enhetschef
Mattias Jacobsson mattias.jacobsson@oru.se +4619301333 Jobbnummer
9950449