Universitetslektor i fysioterapi
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2026-06-30
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Sektionen för hälsa och rehabilitering har ansvar för utbildning och forskning inom arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och audiologi. Sektionen syftar till att bedriva sin verksamhet med mycket hög kvalitet.
Enheten för fysioterapi är en aktiv utbildnings-forskarmiljö med vision om att fortsätta utveckla framtidens fysioterapi. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Utbildning bedrivs på kandidat-, magister/master- och forskarutbildningsnivå och tvärprofessionell forskning görs med såväl nationellt som internationellt samarbete.
Ämne
Fysioterapi
Ämnesbeskrivning
Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse och på vilket sätt rörelse, medvetenhet om kropp och rörelse, vanor och livsmönster påverkar människans hälsa. Behovet av fysioterapi inom kommunal och regional primärvård är ett stort och växande område givet den demografiska utvecklingen med stigande ålder i befolkningen samt god och nära vårdreformen.
Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att verka i en utbildningsmiljö med fokus på studentcentrerat lärande. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet och med särskild betoning på rehabilitering inom kommunal och regional primärvård där den sökandes yrkeserfarenhet ska tillämpas i relevanta undervisningssituationer. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. Undervisningen sker på svenska.
Arbetet omfattar även att bedriva forskning och bidra till utvecklingen inom forskningsämnet fysioterapi, handleda forskarstuderande samt aktivt söka externa forskningsmedel.
I arbetsuppgifterna ingår att delta i institutionens verksamhet, bland annat genom administrativa uppdrag i kommittéer, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och relevanta samhällsfrågor.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.
Avlagd doktorsexamen inom fysioterapi, eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet. Den sökande skall vara legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut och ha klinisk erfarenhet inom fysioterapeutisk rehabilitering i kommunal och/eller regional primärvård. Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.
Bedömningsgrunder
OBSERVERA: fullständig annons där fullständiga bedömningsgrunder framgår hänvisas till: https://www.gu.se/jobba-hos-goteborgs-universitet
Anställning
Vakansvikariat (tidsbegränsad anställning) på deltid (50 %) med placering vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde höstterminen 2026 eller enligt överenskommelse till och med 2027-06-15 med möjlighet till förlängning.
Kontaktuppgifter för anställningen
Sektionschef Annelie Gutke 0766-18 57 47 annelie.gutke@neuro.gu.se
Programansvarig Eva Holmgren 031-786 57 63 eva.holmgren@neuro.gu.se
Ämnesföreträdare Monika Fagevik Olsen 0766-18 57 13 monika.fagevik-olsen@gu.se Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas (på svenska eller engelska):
Doktorsexamensbevis
Intyg pedagogisk skicklighet
Intyg legitimation sjukgymnast/fysioterapeut
Intyg klinisk erfarenhet inom fysioterapeutisk rehabilitering i kommunal och/eller regional primärvård
Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
Forskningsplan
Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2026/555 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg
Ansökan ska vara inkommen senast: 10 augusti 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9985081