Universitetslektor i finska (tidsbegränsad anställning), 100%
2025-10-09
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för moderna språk har cirka 65 anställda som bedriver forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/
Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, omfattar litteratur- och kulturvetenskapliga moment inom ämnet finska. Även undervisning av kontrastiva perspektiv inom modersmålslärarprogrammet ingår. Forskning innebär egen forskning. I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.
Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet. Behörig för att anställas till denna roll är den som har kompetens inom finsk språkvetenskap, finsk litteraturvetenskap eller finsk språkdidaktik.
Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.
Förmåga att undervisa på svenska och finska krävs för att fullgöra anställningen väl, därför är kunskaper i svenska ett krav för anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.Övrig information
Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska. Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:
CV
Personligt brev
Redovisning av vetenskapliga, pedagogiska och övriga meriter
Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsning och referenstagning.
För ytterligare information läs vidare:
Anställningsordning för Uppsala universitet - Uppsala universitet
Kompletterande riktlinjer till Uppsala universitets anställningsordning, Språkvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Thomasfolk, 018-471 14 36, e-post maria.thomasfolk@moderna.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-30, UFV-PA 2025/3065.
Placering: Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk
Anställningsform: Heltid, tidsbegränsad anställning (6 månader)
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
