Universitetslektor i finansiell ekonomi
Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen
2025-10-01
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på grund-, masters- och forskarnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.
Nationalekonomiska institutionen har cirka 100 forskare, lärare, doktorander och administrativ personal.
Forskningen vid institutionen omfattar ämnen som mikroekonomi, makroekonomi, finans, ekonometri, offentlig ekonomi, internationell ekonomi och utvecklingsekonomi. För mer information, vänligen besök: https://www.ehl.lu.se/organisation/nationalekonomiska-institutionen/forskning-vid-nationalekonomiska-institutionen
Ämnesområde
Finansiell ekonomiPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Lunds universitet ledigkungör en tillsvidareanställning som universitetslektor i finansiell ekonomi. Tjänsten är på heltid och är placerad vid Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Arbetsuppgifterna består av undervisning och handledning på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå, egen forskning, samverkan samt viss administration. Universitetslektorer förväntas aktivt ansöka om externa forskningsmedel och delta i samarbeten med kollegor, studenter och det omgivande samhället.
Anställningen innebär också att aktivt bidra till att leda och utveckla området finansiell ekonomi vid institutionen genom att främja utbildningsmiljön, utveckla undervisning och forskning samt samverka med aktörer inom och utanför akademin. En särskilt viktig uppgift är att stödja och vidareutveckla det internationellt framgångsrika MSc Finance-programmet.
Enligt arbetstidsavtalet omfattar tjänsten cirka 70 % undervisning, 20 % forskning och kompetensutveckling samt 10 % institutionsuppdrag. Fördelningen kan ändras om lektorn erhåller externa forskningsmedel; nedsättning i undervisning kan ske i den mån det är förenligt med institutionens undervisningsbehov.
Behörighet och kvalifikationskrav
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att medarbetare får särskilda förmåner, generös årssemester och en förmånlig tjänstepensionsplan. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet:https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Internationella medarbetare erbjuds stöd vid flytt till Sverige och ges möjlighet att lära sig svenska genom universitetet. Via International Citizen Hub Lund finns även stöd och aktiviteter för medföljande familjemedlemmar.
Ansökningsförfarande
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen "Sök jobbet" i det övre högra hörnet av platsannonsen.
Två referensbrev bör skickas parallellt och direkt av referenspersoner till adressen reference_letters@nek.lu.se
LUSEM använder en merithandlingsportfölj för att dokumentera och presentera kvalifikationer. Vänligen skicka in din ansökan i tre separata PDF-filer enligt mall och instruktioner.
Du hittar mall och instruktioner här:
Instruktioner för sökande: https://www.lusem.lu.se/sites/lusem.lu.se/files/2024-02/instructions-to-applicants-for-emlpoyment-as-professor-and-senior-lecturer-at-LUSEM.pdf
Mall för merithandlingsportfölj (Word). Om länken inte fungerar, prova en annan webbläsare. https://lusem.prodwebb8.lu.se/sites/lusem.lu.se/files/2024-02/template-a-g-qualification-portfolio-lusem.docx
Hör gärna av dig om du har några frågor kring hur ansökan ska utformas.
Ansökan ska vara skriven på engelska.
