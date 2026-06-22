Universitetslektor i bioenergiteknik
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-22
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Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för energi och teknik
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Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/energi-teknik/.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar utveckling av resurseffektiv och miljövänlig teknik för tillförsel och omvandling av biomassa till värme, el och drivmedel.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
utveckla och leda internationellt framstående forskning
utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
huvudsakligen undervisa i bioenergi på de civilingenjörsprogram som ges helt eller delvis i SLU:s regi, men även vid andra utbildningsmoment på grund-, avancerad och forskarnivå där ämnet ingår
handleda doktorander
utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
söka externa forskningsmedel
bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
kunna undervisa på svenska inom fyra år
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Som myndighet har universitetet svenska som huvudspråk enligt språklagens krav.
Behörighet
Den sökande ska möta följande behörighetskrav:
doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens
vetenskaplig skicklighet inom teknik för tillförsel och omvandling av biomassa till värme, el och drivmedel
pedagogisk skicklighet och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
goda kunskaper i engelska
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Bedömningen av den behöriga sökandes lämplighet för anställningen kommer främst att baseras på:
genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom teknik för tillförsel och omvandling av biomassa till värme, el och drivmedel
förmågan att självständigt initiera och bedriva framstående forskning
förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
planering, genomförande och examination samt utvärdering av egen undervisning
handledning på forskarnivå
förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
pedagogisk vision och reflektion
Vidare beaktas skicklighet i att
utveckla och leda verksamhet inom akademin
samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
kommunicera forskning och utvecklingsarbete
Det är särskilt meriterande om den sökande har kunskap i nordiska energisystem. Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk är också meriterande.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Anställningen erbjuds den behöriga kandidaten som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sista ansökningsdatum:
2026-09-07
Placering/ort:
Uppsala
Omfattning:
100%
Anställningsform:
TillsvidareTillträde
Enligt överenskommelse
Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr-fragor/rekrytering-till_alla_ovriga_anstallningar/anstallning-av-larare/
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Faculty Administrative Officer
Sarah Hedenskog sarah.hedenskog@slu.se Jobbnummer
9973248