Universitetslektor i arabiska, tidsbegränsad
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2026-06-11
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1090 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen.
För mer information om institutionen se http://www.gu.se/sprak
Ämne
Arabiska
Ämnesbeskrivning
Utbildningen inom arabiska ges som fristående kurser på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Grundnivån består av fyra terminer, varav termin 1 riktar sig till nybörjare. Under termin 1 och 2 ges kurser i standardarabiska och talad arabisk dialekt parallellt, där den förra fokuserar på läs- och skrivfärdighet och den senare på talfärdighet och hörförståelse. Under termin 3 fördjupas dessa kunskaper. Under termin 4 skriver studenten självständigt arbete för kandidatexamen och fördjupar sina teoretiska kunskaper på forskningsbaserad grund. Inom ämnet finns både campuskurser och nätbaserade kurser. Ämnet ger även kurser riktade till modersmålslärare i arabiska med fokus på didaktik, flerspråkighet och kultur.
Forskningen inom arabiska bedrivs inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturhistoria. Därutöver ingår ämnets forskning även i institutionens ämnesövergripande forskningsområden.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i arabiska inom språk, litteratur och språkfärdighet på grundnivå, som börjar med nybörjarkurs. Till detta kommer konstruktion, bedömning och rättning av examination.
Utbildningen fokuserar på men är inte begränsad till kommunikativa färdigheter och därför används kursbok al-Kitaab av Brustad et al. samt institutionens eget material. Under hösten ges undervisningen på campus, främst dagtid men också kvällstid, huvudsakligen under senare delen av hösten. Undervisning inom kurser riktade till modersmålslärare i arabiska kan förekomma. Även undervisning inom ämnesövergripande kurser och program kan bli aktuellt. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska eller engelska, och arabiska. Undervisning kan även ske online och på kvällstid.
Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid institutionen och innehavare av anställningen förväntas delta aktivt och konstruktivt i lärarlagets arbete och även i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär deltagande på arbetsplatsträffar och andra interna möten och konferenser.
Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete.
Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen (gäller ej vid adjunkt) samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
Behörig att anställas som universitetslektor i arabiska är den som har visat pedagogisk skicklighet samt avlagt doktorsexamen i arabiska eller annat ämne som den rekryterande institutionen bedömer som relevant, eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Goda kunskaper i och förmåga att undervisa på engelska och arabiska är ett krav från anställningens början. Goda kunskaper i och förmåga att undervisa på svenska är meriterande.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
Renströmsgatan 6 (visa karta
)
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9960300