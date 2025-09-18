Universitetslektor i AI och maskininlärning för precisionshälsa
2025-09-18
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området maskininlärning, särskilt inom djupinlärning, med en hög koncentration av ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) forskare, samt unika laboratorier för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Universitetet är ledande i Sverige inom industriellt samarbete. Ämnet maskininlärning (ML) söker nu forskare som kan bidra till våra växande aktiviteter. ML-gruppen bedriver grundläggande forskning inom maskininlärning för samhällets välfärd, med särskilt fokus på självövervakad inlärning, hjärnsignalanalys och industriell AI. För att stärka vårt team inom AI för hälsa och medicin rekryterar vi nu en forskare inom AI och maskininlärning för precisionshälsa.
ML-gruppen är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, en stor nationell satsning på strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering av fakultet. Programmet adresserar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samverkar med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap, och formar intelligenta system-av-system. Visionen för WASP är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.
Arbetsuppgifter
Du som universitetslektor ska delta i utbildning, pedagogisk utveckling och forskning vid universitetet. Du ska hålla dig uppdaterade om den internationella utvecklingen inom ämnet samt handleda doktorander. Universitetslektorer förväntas bidra till universitetets utveckling, arbeta för att erhålla extern finansiering samt vara tillgängliga för lednings- och administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna inkluderar även att leda forskningsprojekt, sprida resultat genom vetenskapliga publikationer och vara aktiv i forskarsamhället inom sitt ämnesområde. Vidare förväntas du samarbeta med vårdaktörer, industri och samhälle samt bidra till WASP-programmets aktiviteter nationellt. Du kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig för högre lärartjänster.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller ha någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningen
• Visat pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling.
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat både vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor vikt ska läggas vid prövning av pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder gäller (i prioriterad ordning):
• Vetenskaplig skicklighet inom AI och maskininlärning för precisionshälsa, särskilt inom kardiovaskulär AI, förklarbar och tolkbar AI, neuro-AI (EEG, fMRI, demens, BCI), fysiologiska data samt medicinsk bild-/mikroskopianalys.
• Excellens i grundläggande och tillämpad forskning, visad genom publikationer i ledande AI/ML- och medicinska bildtidskrifter/konferenser (t.ex. MICCAI, CVPR, Scientific Data).
• Erfarenhet av arbete med olika modaliteter och sjukdomar, inklusive CT, EKG/EKO, EEG, genomik och medicinska register.
• Erfarenhet från både industri och akademi, med bevisad förmåga att översätta forskning till robusta, praktiska lösningar.
• Internationell forskningserfarenhet, tvärvetenskapliga samarbeten (helst med sjukhus) och mobilitet.
• Pedagogisk skicklighet, inklusive undervisning och kursutveckling, med potential att ta en ledande roll i kursplanering.
• Förmåga att leda forskargrupper och tvärvetenskapliga samarbeten.
• Förmåga att samarbeta med vårdgivare, industri och samhälle.
• Förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper.
• Visa en stark forskningsprofil med vetenskapliga bidrag.
• Ha arbetat självständigt som forskare ex. förtroendeuppdrag, externa expertroller, projektledning.
• Visa erfarenhet av internationellt samarbete och sampublicering t.ex. med medicinska forskare, läkare, sjukhus, universitet och tvärvetenskapliga team.
• Ha erfarenhet av handledning av kandidatarbeten, examensarbeten och gärna medhandledning av doktorander.
• Ha visat förmåga att samverka med det omgivande samhället, t.ex. genom kunskapsspridning och att integrera samhälleliga behov i forskning och utbildning.
Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Marcus Liwicki 0920-491006, marcus.liwicki@ltu.se
, Representant från det strategiska området Precisionshälsa vid LTU: Foteini Simistira Liwicki, foteini.liwicki@ltu.se
Fackliga representanter: SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
Publicerad 2025-09-18
Sista dag att ansöka är 16 okt. 2025
Individuell lönesättning
