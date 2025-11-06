Universitetslektor
Anställning
Anställning tillsvidare som universitetslektor i global hälsa med inriktning mot hälso- och sjukvårdssystem vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM).
Se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:836742/
för fullständig annons.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, uppdrag inom forskarutbildningen samt forskning inom global hälsa med inriktning mot hälso- och sjukvårdssystem. Vidare ingår arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administration samt interna och externa förtroendeuppdrag, både nationellt och internationellt. Den som anställs förväntas även ta ledningsansvar för utbildning och forskning inom ämnesområdet.
Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K4
är den som dels har visat vetenskaplig skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Vidare krävs pedagogisk skicklighet. Enligthttps://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-10/lunds-universitets-anstallningsordning-240618.pdf
måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, ska innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet.
Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Bedömningsgrunder
Den sökande ska visa pedagogisk, vetenskaplig och administrativ skicklighet av betydelse för global hälsa, med särskild inriktning mot hälso- och sjukvårdssystem och vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten.
Den sökande ska uppvisa pedagogisk skicklighet av relevans för ämnesområdet såväl inom utbildning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Detta kan visas genom en god förmåga att planera, leda, utveckla och genomföra utbildning samt förmåga att omsätta ämnesmässig och forskningsbaserad kompetens i utbildningsmoment. Förmåga att leda universitetsutbildning på grund- och avancerad nivå kommer att vara särskilt meriterande.
Vidare ska den sökande uppvisa vetenskaplig skicklighet genom att bedriva egen aktuell forskning på hög nationell och/eller internationell nivå. Vetenskaplig skicklighet visas genom publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt, och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom forskningsverksamhet av relevans för ämnesområdet samt genom dokumenterade förutsättningar för långsiktig karriärutveckling. Forskningens betydelse för hälso- och sjukvårdssystemens utveckling, liksom dess koppling till globala sammanhang och internationella organisationer såsom Europeiska unionen (EU) och Världshälsoorganisationen (WHO), utgör en särskilt meriterande aspekt.
Den sökande ska uppvisa god förmåga till ledarskap, samarbete och samverkan med det omgivande samhället, både nationellt och internationellt.
Vid anställning av lärare gäller som allmänt behörighetskrav, utöver vad som följer av https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K4,https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2024-10/lunds-universitets-anstallningsordning-240618.pdf
samt https://www.medicin.lu.se/sites/medicin.lu.se/files/2022-05/bedÃ¶mningskrav-lektor-web.pdf,
att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl
Övrig information
Upplysningar lämnas av dekan Maria Björkqvist tel. +46 72 700 71 63, mailto:maria.bjorkqvist@med.lu.se
och prefekt Patrik Midlöv tel. +46 73 079 13 63, mailto:patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringskoordinator Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, mailto:eva_a.nilsson@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från Medicinska lärarförslagsnämnden.
Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2025-12-04. Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn
under rubrik Meritsammanställning och CV).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
