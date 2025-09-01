Universitetsadjunkt till logopedprogrammet vik.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer på http://www.pubcare.uu.se
Vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt på 20% under vårterminen 2026 till logopedprogrammet för undervisning inom vetenskapsmetodik.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Undervisning, kursansvar och administration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.
Behörighetskrav:
Behörig att anställas som vikarierande universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning inom logopedi samt har avlagt doktorsexamen eller är under forskarutbildning, samt har visat pedagogisk skicklighet inom undervisning av universitetskurser eller motsvarande.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande bör till exempel vara kreativ, initiativtagande och relationsskapande. Sökande skall ha mycket god organisatorisk förmåga, kunna arbeta strukturerat med många samtida projekt, och att lösa problem.
Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Stor vikt kommer att läggas vid intresse och engagemang för undervisning liksom vid flexibilitet och samarbetsförmåga.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:
Administrativ skicklighet, så som förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20 % under perioden 2026-01-19 - 2026-06-07.
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Nadina Laurent, studierektornadina.laurent@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025, UFV-PA 2025/2451.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
