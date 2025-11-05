Universitetsadjunkt i svenska som främmande språk, vikariat
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-11-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sektion 1 vid Språk- och litteraturcentrum omfattar ämnena svenska, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, översättningsvetenskap, tolkning i offentlig sektor, danska och isländska.
Sektionen omfattar cirka 35 anställda och doktorander.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa i svenska som främmande språk för utländsk personal, för utbytesstudenter och på behörighetsgivande kurs i svenska. Det kan även bli aktuellt med undervisning på lärarprogrammet i svenska som andraspråk.
Undervisningen kommer ske på campus och huvudsakligen ligga dagtid.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- avlagd examen på avancerad nivå i relevant ämne för anställningen,
- dokumenterad erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk, alternativt svenska som andraspråk för vuxna inlärare med hög utbildningsbakgrund,
- minst 60 hp i svenska som andraspråk,
- undervisningserfarenhet från högskola/universitet,
- att ha visat prov på pedagogisk skicklighet,
- god samarbetsförmåga,
- förmåga att undervisa på både svenska och engelska,
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
För denna anställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.
Meriterande för anställningen är:
- ämneslärarexamen i relevant ämneÖvrig information
Anställningen är ett vikariat på 65 procent med startdatum den 20260115, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 20260630. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare, Anna W Gustafsson https://www.sol.lu.se/person/AnnaGustafsson
eller studierektor, Sandy Åkerblom https://www.sol.lu.se/person/SandyAkerblom
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3073". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Anna W Gustafsson https://www.sol.lu.se/person/AnnaGustafsson Jobbnummer
9590599