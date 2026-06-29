Universitetsadjunkt i specialpedagogik
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2026-06-29
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Vid Filosofisk fakultet bedrivs utbildning och forskning inom ekonomi, musik, matematik, humaniora, samhälls-, beteende- och utbildningsvetenskap med tydlig koppling till samhälle, kultur och demokrati. Vår forskning bedrivs i dialog med det omgivande samhället och bidrar till kritisk kunskapsutveckling, bildning och fördjupad förståelse av komplexa samhällsfrågor. Genom våra samverkansplattformar samlar vi akademi, offentlig sektor och näringsliv för att gemensamt bidra till kunskapsutveckling och möta samhällsutmaningar. Utbildningen bedrivs på alla nivåer och vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och akademisk bredd. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart, öppet och kunskapsbaserat samhälle.Inom fakulteten finns tre institutioner där sammanlagt ca 420 personer arbetar.Institutionen för utbildningsvetenskap och konst bedriver utbildning på främst inom lärarutbildning. Inom institutionen finns även Musik- och operahögskolan som utbildar inom musik och opera. Forskningen bidrar med ny kunskap inom svensk utbildning, musik och scenkonst. Vid institutionen finns även Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) som är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: 2026-08-17 - 2027-01-29
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 19 juli 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Utbildningsvetenskap och konst
För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som universitetsadjunkt vid MDU, hänvisas till Anställningsordning vid Mälardalens universitet: https://www.mdu.se/download/18.6c68726c19b8456ba5aea9cb/1767779706728/Anst%C3%A4llningsordning.pdfPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning. Till undervisning hör även handledning, examination, kursutvärdering, kursutveckling. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag och som universitetsadjunkt bidrar du aktivt till universitetets utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även allmän administration och kompetensutveckling samt att delta i den dagliga verksamheten, i ämnets och institutionens arbete.
Undervisning i specialpedagogik på alla lärarprogram samt specialpedagog- och speciallärarprogrammen; kursansvar, kursplanering och administration.
Behörighetskrav
Vi söker dig som har visat pedagogisk skicklighet och har en magisterexamen eller motsvarande kompetens.
Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att det går att bedöma kvaliteten på det tidigare arbetet.
För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.
För denna anställning tillkommer följande behörighetskrav, utöver de som är fastställda i Anställningsordning vid MDU. Den sökande har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl.
Utöver de bedömningsgrunder som är fastställda i Anställningsordning vid MDU, kommer särskild vikt att läggas vid följande för denna anställning:
lärarexamen,
speciallärar- eller specialpedagogexamen,
minst fem års yrkeserfarenhet som lärare.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete som speciallärare med inriktning språk- läs- och skriv.
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig kan ta egna initiativ och en förmåga till självständigt strukturerat arbete.
Vi värdesätter även de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt
Mats Bergqvist mats.bergqvist@mdu.se +4616153609 Jobbnummer
9984212