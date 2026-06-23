Universitetsadjunkt i socialt arbete
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd / Högskolejobb / Halmstad Visa alla högskolejobb i Halmstad
2026-06-23
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Vill du vara med och utbilda framtidens socionomer? Vi söker nu en engagerad lärare till vår verksamhet.
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer.
Vi söker en universitetsadjunkt i socialt arbete.
Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV).
Beskrivning och arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du huvudsakligen att undervisa på socionomprogrammet, men undervisning inom andra program och kurser kan också ingå. Undervisningen består framförallt av undervisning i färdighetstränande delar av utbildningen, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU), personlig professionell utveckling (PPU) och utredningsarbete, men även teoretiska moment och uppsatshandledning. Undervisningen bedrivs framförallt på campus och företrädesvis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva utvecklingsarbete genom till exempel kursutveckling. Du förväntas samarbeta med andra lärare inom Högskolan i Halmstad samt med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av socionomutbildningen. Administrativa uppgifter ingår också i tjänsten.
Bedömningsgrunder
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i socialt arbete är den som har examen på avancerad nivå samt har visat pedagogisk skicklighet genom exempelvis handledning, föreläsningar och pedagogiskt utvecklingsarbete.
För en anställning som universitetsadjunkt krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik eller att du som sökande på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. Alternativt ska du som får tjänsten genomgå en av Högskolan anordnad högskolepedagogisk utbildning inom två år efter påbörjad anställning.
Övriga bedömningsgrunder
För denna tjänst är behörighetskravet dessutom:
socionomexamen samt en magister eller masterexamen i socialt arbete alternativt angränsande område
goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
flera års erfarenhet av praktiskt socialt arbete, där erfarenheten bedöms vara aktuell och relevant i förhållande till arbetsuppgifterna i tjänsten
Meriterande är erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom myndighetsutövning eller förebyggande socialt arbete.
Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-06-23Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Så här utformar du din ansökan.
Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Fakta om Högskolan.
Jobba på Högskolan i Halmstad.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Halmstad
(org.nr 202100-3203), http://www.hh.se/omhogskolan/jobbahososs.2064.html
Kristian IV:s väg 3 (visa karta
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301 18 HALMSTAD Arbetsplats
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd Kontakt
Anniqa Lagergren, OFR 072-9773745 Jobbnummer
9974057