Universitetsadjunkt i socialt arbete
2025-11-17
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Anställningen är förlagd inom Avdelningen för socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap, vilken är en av de tre avdelningarna på Akademin för hälsa och arbetsliv.
Inom avdelningen finns fyra utbildningsprogram: kandidatprogram i utredningskriminologi, kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete, socionomprogram samt masterprogram och forskarutbildning i socialt arbete med inriktning mot hälsofrämjande arbetsliv. Därtill finns fristående kurser och uppdragsutbildningar.
Vi söker nu en vikarierande universitetsadjunkt inom socialt arbete med tillträde i januari 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är campusförlagd till Högskolan i Gävle.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva undervisning, utvecklingsarbete och administration. I första hand ingår undervisning samt kursansvar inom ämnet socialt arbete. Undervisning sker inom socionomprogrammet och inom kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete. Vidare ingår undervisning inom våra uppdragsutbildningar, samt att delta i avdelningens forskning och ämnets utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För anställningen krävs socionomexamen. Därutöver krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet, se Högskoleförordningen (1993:100) samt Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
För anställningen är det meriterande med mångårig erfarenhet av arbete inom Socialtjänsten, gärna från flera delar av Socialtjänstens verksamhet. Doktorsexamen i socialt arbete är även meriterande, samt undervisningserfarenhet från socionomprogrammet.
Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift. Du ska även vara noggrann och ha förmåga att både ta och fånga upp initiativ.Anställningsvillkor
Vikariat, 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Ansökan ska åtföljas av CV med en förteckning över referenspersoner, kortfattad redogörelse för pedagogisk, handledande och andra för anställningen viktiga erfarenheter.
Kontaktuppgifter
Erik Häggström
Bitr. avdelningschef, avd socialt arbete, kriminologi och folkhälsovetenskap
026-64 82 76, erik.haggstrom@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
