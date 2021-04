Universitetsadjunkt i socialt arbete - Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle - Universitetslärarjobb i Trollhättan

Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle / Universitetslärarjobb / Trollhättan2021-04-08Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i socialt arbeteTill socionomprogrammet med socialpedagogisk profil söker Högskolan Väst en universitetsadjunkt i socialt arbeteTill vårt nya socionomprogram med socialpedagogisk profil söker Högskolan Väst nu en universitetsadjunkt i socialt arbete som vill vara med och utveckla programmet.Socionomprogrammets socialpedagogiska profil innebär att den pedagogiska dimensionen i det sociala arbetet fokuseras. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet. Socionomprogrammet planeras att starta hösten 2021.På avdelningen finns drygt 20 medarbetare som bedriver forskning och undervisning, huvudsakligen inom fältet för socialt arbete, socialpedagogik och arbetsintegrerat lärande. Avdelningens verksamhet innefattar främst det nya socionomprogrammet men även delar av det socialpedagogiska programmet (som avvecklas), programmet för socialpsykiatrisk vård samt de barn- och ungdomsvetenskapliga magister- och mastersprogrammen. En viktig del av avdelningens verksamhet är också uppdragsutbildning inom området socialt arbete och socialpedagogik med syfte att bidra till livslångt lärande.2021-04-08Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och handledning inom det sociala arbetets kärnområden, teorier och metoder samt pedagogiskt och ämnesinriktat utvecklingsarbete inom kurser och program. Vi söker dig med kompetens inom det sociala arbetets kärnområden, specifikt inom fattigdom, försörjning och hemlöshet men också med kompetens att samverka med omgivande samhälle samt ingå i forskningsprojekt. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.Behörighetskrav:Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.Förmåga att undervisa och handleda på svenska och engelska.Dokumenterad god samarbetsförmåga.Dokumenterad erfarenhet av arbete inom fältet för socialt arbete.Meriterande:Erfarenhet av undervisning i högre utbildning och från fältet för socialt arbete inom något av det sociala arbetets kärnområden till exempel fattigdom och försörjning, hemlöshet, missbruk, migration, samt barn och familj.Ämneskunskaper inom det sociala arbetets kärnområden. Speciellt meriterande är ämneskunskaper inom fattigdom, försörjning och hemlöshet.Erfarenhet av att delta i forskning.Minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete.Bedömningsgrunder:Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.Övrigt:Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/78 och skickas i ett exemplar.Ansökan ställs till:Högskolan VästHR461 86 TrollhättanSista ansökningsdag är 2021-04-29Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön