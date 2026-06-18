Universitetsadjunkt i Socialt arbete, 50%
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2026-06-18
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Vi söker dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av socionomprogrammet. Ämnet socialt arbete befinner sig i ett utvecklingsarbete med satsningar på utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Som en del i arbetet med att stärka professionsförankringen i socionomprogrammet söker vi en universitetsadjunkt i socialt arbete med aktuell yrkeserfarenhet från och en pågående anställning inom kommunal socialtjänst.
Din arbetsdag som universitetsadjunkt
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak undervisning, företrädesvis inom socionomprogrammet på grund- och avancerad nivå. Därutöver ingår kursadministration samt andra utbildningsnära administrativa uppgifter, exempelvis att bistå i samordningen av verksamhetsförlagd utbildning.
I anställningen avsätts motsvarande 15% av heltid för kompetensutveckling, samverkan och egen administration. Det finns goda förutsättningar att meritera sig pedagogiskt genom universitetets etablerade pedagogiska karriärstege. Möjlighet finns även att delta i institutionens forsknings- och utvecklingsprojekt i den mån detta ryms inom anställningen.
Arbetet omfattar även utveckling av samverkan med externa aktörer och verksamheter. Etablerade samarbetsformer finns med regionen samt privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Inom dessa bedrivs gemensamma projekt kopplade till verksamhetsförlagd utbildning, professionsnära utveckling och kompetensutveckling.
Är du personen vi söker?
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt magisterexamen eller adekvat akademisk yrkesutbildning eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs:
Socionomexamen
Examen på avancerad nivå i socialt arbete (magister- eller masterexamen)
God samarbetsförmåga, initiativförmåga och ansvarstagande
Innehar en tillsvidareanställning inom kommunal socialtjänst med arbetsuppgifter som berör myndighetsutövning eller utredning inom området barn- och ungdom.
Meriterande
Dokumenterad förmåga att självständigt planera, genomföra och utveckla undervisning
Erfarenhet av arbete med brottsförebyggande arbete eller brottsofferstöd
Erfarenhet av utredningsarbete rörande barn och ungdomar som lever i social utsatthet eller med andra sociala problem.
Socionomprogrammet bedrivs huvudsakligen på campus i Falun. Stor vikt kommer därför att läggas vid den sökandes möjlighet att närvara på arbetsplatsen.
Anställning
Anställningen är tillsvidare på 50%. Vid anställning kan provanställning tillämpas i enlighet med 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, med en prövotid om högst sex månader.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag 2026-08-02Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 700 studenter och vi är ca 700 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 80 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Avdelningsledare - Socialt arbete
Sabina Bodin Hadzibulic shz@du.se +4623778950 Jobbnummer
9971214