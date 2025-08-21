Universitetsadjunkt i slaviska språk
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 16 olika språk, ca 90 anställda, ca 1090 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Verksamheten bedrivs inom den Humanistiska fakulteten i moderna lokaler centralt placerat, nära Götaplatsen.
För mer information om institutionen se www.gu.se/sprak
Anställningsbenämning
Universitetsadjunkt
Ämne
Slaviska språk
Ämnesbeskrivning
Inom avdelningen för slaviska språk bedrivs undervisning och forskning inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturhistoria i tre ämnen: ryska, ukrainska och slaviska medeltidsstudier. Utbildningen i ryska och slaviska medeltidsstudier ges som fristående kurser på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I ämnet ukrainska ges undervisning endast på grundnivå. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar språkundervisning på grundnivå inom ämnet ryska, som inleds med en nybörjarkurs. Till detta kommer konstruktion, bedömning och rättning av examinationer. Undervisningen sker dels på campus, dels online via undervisningsplattformen Canvas och mötesverktyget Zoom. Kvällsundervisning kan förekomma. Undervisningen förmedlas på svenska och ryska, varför ryska och svenska (eller annat skandinaviskt språk), är ett krav från anställningens början. I enstaka fall kan moment på engelska förekomma. Även undervisning inom ämnesövergripande kurser och program kan bli aktuell.
Inom anställningen kan även andra arbetsuppgifter ingå, såsom administrativa uppgifter och utvecklingsarbete där du som universitetsadjunkt förväntas delta aktivt i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, som arbetsplatsträffar samt andra interna möten och konferenser. Arbetet ska som huvudsak utföras på plats vid Göteborgs universitet, du förväntas därför vara fysiskt närvarande på institutionen.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
