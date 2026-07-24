Universitetsadjunkt i psykologi 60 %
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2026-07-24
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Universitetsadjunkt i psykologi 60 %
Vill du arbeta med undervisning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som universitetsadjunkt vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning klinisk psykolog inom KBT, klinisk handledning och handledning relaterad till utredningsmetodik, och examination. Till undervisning räknas även kurs- och modulansvar och kursadministration. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom områdena klinisk psykologi inom KBT, beteendemedicin och hälsopsykologi samt psykologi och hälsa. Undervisningen kan även komma att omfatta andra moment, utifrån sökandes kompetens och institutionens behov.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska dessutom ha genomgått en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.
Den aktuella anställningen kräver svensk legitimation som psykolog med inriktning KBT, samt kunskap om beteendemedicin och hälsopsykologi.
Det krävs att den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.
Vid bedömning av den administrativa skickligheten ska förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.
Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
Ansökningsbrev
Curriculum Vitae innehållande
Publikationsförteckning
Redovisning av pedagogiska meriter
Redovisning av övriga meriter
Styrkt kopia på svensk legitimation som psykolog
Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.
Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad under 10-11 månader. Omfattningen är 60 %. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Bemanningsansvarigutbildningssamordnare Kahl Hellmer, 018-471 2104, kahl.hellmer@psyk.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2026. UFV-PA 2026/2075.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
10010500