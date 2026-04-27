Universitetsadjunkt i personal- och arbetsvetenskap
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-04-27
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle i Trollhättan
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetsadjunkt ipersonal och arbetsvetenskap
Vi söker en adjunkt i Human Resource Management (HR)/personalvetenskap till vår utbildnings- och forskningsmiljö inom personal- och arbetsvetenskap. I anställningen ingår undervisning, handledning och samverkan samt möjlighet att bidra till forsknings- och utvecklingsarbete inom HR och arbetsintegrerat lärande.
Ämnesområdet HR är centralt inom våra utbildningar och präglas av nära koppling mellan teori och praktik, hållbart arbetsliv, ledarskap, lärande i arbete samt arbetsmiljö- och kompetensförsörjningsfrågor.
Vi söker dig som är:
pedagogiskt engagerad och studentorienterad,
strukturerad och ansvarstagande i rollen som lärare och kursansvarig,
samarbetsinriktad och bidrar aktivt till kollegial utveckling,
intresserad av att knyta samman akademi och arbetsliv,Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som adjunkt kommer du i huvudsak att arbeta med:
undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom HR, organisation, ledarskap och arbetsliv,
kursansvar, kursutveckling och examination,
handledning och bedömning av examensarbeten inom HR/personal- och arbetsvetenskap,
undervisning riktad till både programstudenter, fristående studenter och yrkesverksamma,
samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom uppdragsutbildning och samarbetsprojekt,
aktivt deltagande i kollegialt utvecklingsarbete och ämnesmiljö.
Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:
Dokumenterad pedagogisk skicklighet för undervisning i högre utbildning.
Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller motsvarande.
Avlagd magisterexamen eller masterexamen inom personalvetenskap, HR, företagsekonomi, organisation & ledarskap eller annat närliggande område
För denna anställning krävs dessutom:
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
Flerårig erfarenhet av undervisning och kursansvar inom HR, organisation och ledarskap,
Erfarenhet av handledning av examensarbeten,
Dokumenterad ämneskompetens inom strategisk HRM, arbetsmiljö, ledarskap, lärande i arbete eller kompetensutveckling,
Erfarenhet av arbetslivsinriktad samverkan och professionsnära utbildning,
Erfarenhet från kvalificerat HR-arbete, ledarskap, personal- och verksamhetsutveckling i organisationer,
Forskarstudier inom relevant område,
Publicerade eller accepterade vetenskapliga artiklar inom HR, ledarskap eller arbetsplatslärande.
Bedömningsgrunder:
Bedömningsgrunderna kan skrivas i löpande text eller i punktform (välj en):
(1) Pedagogisk, vetenskaplig, samverkans- administrativ, lednings- och annan yrkesskicklighet utgör bedömningsgrunder för tillsättningen.
(2 ) Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder.
Pedagogisk skicklighet
Vetenskaplig skicklighet
Samverkansskicklighet
Administrativ skicklighet
Ledningsskicklighet
Annan yrkesskicklighet
Vid bedömning kommer Pedagogisk skicklighet och Vetenskaplig skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och Samverkansskilighet och Annan yrkesskicklighet viktas lika och sättas i andra hand, och Administrativ skicklighet och Ledningsskicklighet viktas lika och sättas i tredje hand.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde 1 juli 2026. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/55 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-05-18
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052), https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
)
461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle Kontakt
Avdelningschef
Jonas Hallberg jonas.hallberg@hv.se 0520-223659 Jobbnummer
9876673